لاجئو الروهينجا عرضة للموت في مخيمات بنجلاديش

كوكس بازار، بنجلاديش (وكالات)

قالت وكالة إغاثة أمس، إن لاجئين من الروهينجا قد يلقون حتفهم بسبب عدم كفاية الكميات المتاحة من الغذاء والماء والمأوى للأعداد الكبيرة منهم التي هربت إلى بنجلاديش من العنف في ميانمار. وفر ما يقارب الـ 410 آلاف من أقلية الروهينجا المسلمة من ولاية راخين غرب ميانمار إلى بنجلاديش هرباً من هجوم عسكري عليهم وصفته الأمم المتحدة بأنه «مثال واضح للتطهير العرقي».

وقال مارك بيرس مدير وكالة (أنقذوا الأطفال) للإغاثة ببنجلاديش في بيان «يصل العديد من الناس جوعى ومرهقين بلا غذاء ولا ماء. أنا قلق لأن الطلب بالأخص على الغذاء والماء والمأوى والمتطلبات الصحية الأساسية لا يلبى بسبب الأعداد الكبيرة من المعوزين. إن لم تتوافر للأسر احتياجاتها الأساسية فسيسوء الوضع الذي يعانون منه وقد يلقى البعض حتفهم».

وتواجه بنجلاديش منذ عقود تدفقات من الروهينجا الهاربين من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، حيث يعتبرون الروهينجا مهاجرين غير شرعيين.

وكانت بنجلاديش بالفعل موطنا لأربعمئة ألف لاجئ من الروهينجا قبل أن تنفجر الأزمة الأخيرة في 25 أغسطس عندما هاجم متمردون من الروهينجا مراكز للشرطة وقاعدة للجيش مما أسفر عن سقوط نحو عشرة قتلى.