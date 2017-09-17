3 انتحاريين يهاجمون قاعدة أميركية بمخمور جنوب أربيل

بغداد (الاتحاد، وكالات)

أوضح المتحدث باسم عمليات التحالف الدولي ضد «داعش» الكولونيل رايان ديلون أمس، أن 3 انتحاريين هاجموا قاعدة لقوات التحالف في مخمور جنوب أربيل. في حين قتل 23 «داعشيا» و10 مدنيين بالموصل، و3 أشخاص في ديالى في أعمال عنف.

وقال ديلون أمس، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر إن «3 انتحاريين هاجموا قاعدة أميركية جنوب مخمور، وتم قتل 2 من الانتحاريين قبل تنفيذ العملية، في حين قتل الثالث بتفجير فاشل، إذ فجر حزامه الناسف قبل الأوان».

من جهته، أفاد رشاد كلالي مسؤول لجنة تنظيمات مخمور للاتحاد الوطني الكردستاني، إن» ثلاثة انتحاريين هاجموا معسكرا للقوات الأميركية في قرية بونكينة التابعة لناحية قراج في قضاء مخمور». وأضاف أن «القوات الأميركية تمكنت من قتل إرهابيين اثنين والثالث قام بتفجير نفسه»، مشيراً إلى أن «الهجوم لم يسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأميركية».

وبحسب وكالة «روداو» الكردية، فإن الانتحاريين فجروا أنفسهم في القاعدة العسكرية صباحا».

من جانب آخر، أفاد مصدر أمني أمس، بمقتل 8 من الحشد العشائري وإصابة 13 آخرين بانفجار مدرسة مفخخة غرب الموصل. وقال المصدر إن «مدرسة فخخها عناصر داعش سابقا في قرية مجارين انفجرت صباحا، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين»، مبينا أن «المدرسة كان يستخدمها عناصر بالحشد العشائري للتدريب». وقتلت مليشيات «الحشد الشعبي» 23 «داعشيا» بينهم قياديون بعملية استباقية غرب الموصل. وفي محافظة ديالى فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه أمس، بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية داخل منزل قيد الإنشاء في منطقة البينكاني شمال المقدادية شمال شرقي بعقوبة»، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم ضابط وإصابة 7 آخرين.