مقتل 34 مدنياً خلال 24 ساعة في دير الزور

عواصم (وكالات)

أفاد المرصد السوري أمس، بمقتل 34 مدنيا بينهم 15 طفلاً خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء القصف المدفعي والجوي على الريفين الشرقي والغربي لمدينة دير الزور. في حين قطع الجيش السوري خط الإمداد الرئيسي لتنظيم «داعش» في مدينة دير الزور بعد السيطرة على حي الجفرة، بالتزامن مع نفي وزارة الدفاع الروسية قصفها قوات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قائلة إن طائراتها استهدفت فقط مقاتلي «داعش» وإنها أخطرت الولايات المتحدة مسبقا بعملياتها.

وقال المرصد في بيان صحفي أمس، إن طائرات حربية يعتقد أنها روسية أغارت على منطقتي ألبوليل وموحسن، خلال الـ 24 ساعة الفائتة، عند ضفاف الفرات الغربية بريف دير الزور الشرقي، متسببة في مقتل 9 مدنيين بينهم 5 أطفال.

وحسب المرصد، قصفت طائرات حربية يعتقد أنها روسية منطقة زغير جزيرة بريف دير الزور الغربي واستهدفت الضربات عبَّارات نهرية وقوارب خلال تنقلها بين ضفتي النهر بالإضافة لاستهداف ممتلكات أخرى لمدنيين.

وطبقا للمرصد، فإنه مع تزايد وتيرة القصف وتصاعد شدته، على المدن والبلدات والقرى تتواصل عمليات النزوح في ريف دير الزور، حيث تقوم عائلات جديدة بترك قراها ومساكنها، نتيجة التصعيد في القصف الجوي والبري، متجهة نحو مناطق بعيدة عن القصف، حيث توجهت كثير من العائلات نحو منطقة الميادين ومناطق أخرى في الريف الشرقي لدير الزور.