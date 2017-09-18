سرمد الطويل، وكالات (بغداد، أربيل)

رفضت اللجنة العليا للاستفتاء في إقليم كردستان العراق أمس، المقترحين المقدمين من الدول العظمى والأمم المتحدة بشأن تأجيل الاستفتاء على الانفصال والمتوقع في 25 سبتمبر الجاري رافضة «المقترح البديل»، وأقرت البدء بجولة من الحوارات مع الحكومة الاتحادية في بغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة، وإرسال وفد كردي لبغداد من أجل جولة محادثات، دعا إليها رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم.

ودخلت السعودية على خط الأزمة فعرض وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان على رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي التقاه في أربيل التوسط، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه بحث أزمة الإقليم مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في نيويورك، بعدما أعلنت أنقرة أن «الاستفتاء مسألة أمن قومي وأن تركيا ستتخذ الخطوات الضرورية تجاهه».

وقال بيان للجنة العليا للاستفتاء في إقليم كردستان العراق أمس بعد اجتماع عقد في منطقة بيرمام بأربيل بإشراف مباشر من بارزاني، إن «اللجنة العليا قررت إجراء الاستفتاء في موعده المحدد من دون أي تأجيل».

وبحسب تسريبات فإن «المقترح البديل» للاستفتاء والذي رفضه الإقليم، يقضي بشروع الحكومة العراقية وحكومة الإقليم على الفور بـ «مفاوضات منظمة، حثيثة، ومكثفة، من دون شروط مسبقة وبجدول أعمال مفتوح على سبيل حل كل المشاكل، تتناول المبادئ والترتيبات التي ستحدد العلاقات المستقبلية والتعاون بين بغداد وأربيل».