الإمارات تدعو للتصدي لممارسات الدول الداعمة للإرهاب

نيويورك (الاتحاد، وكالات)

دعت الإمارات إلى تضافر الجهود لمواجهة مظاهر التعصب والتطرف مهما كان مصدرها والعمل على هزيمة الفكر المتطرف والتصدي الحازم لما تقوم به بعض الدول من دعم للتيارات المتطرفة والإرهابية وتمويل أنشطتها.

جاء ذلك خلال كلمة الدولة في المؤتمر الدولي لرابطة العالم الإسلامي، الذي عقد في مدينة نيويورك الأميركية تحت عنوان «التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأميركية والعالم الإسلامي»، بمشاركة الأمم المتحدة وحضور 450 عالما ومفكرا يمثلون 56 دولة وكبرى المؤسسات الفكرية والثقافية الإسلامية والأمريكية.

وألقى الدكتور محمد مطر سالم الكعبي الأمين العام لمنتدى تعزيز السلم وريئس الهيئة العامة للشوؤن الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة كلمة قال فيها، إننا مدعوون إلى تضافر الجهود لمواجهة مظاهر التعصب والتطرف مهما كان مصدرها. وأضاف،«أنه لا بد من مواصلة العمل لهزيمة الفكر المتطرف، والتصدي الحازم لما تقوم به بعض الدول من دعم للتيارات المتطرفة والإرهابية وتمويل أنشطتها، واحتضان رموزها، وتوفير ملاذ آمن لقياداتها، ومنبر إعلامي لبث أفكارها الضالة، والترويج لممارساتها الإرهابية». وأضاف «لا يخفى على أحد أن الأحداث الدموية والصراعات السياسية والعرقية والدينية والمذهبية والطائفية التي يشهدها العالم اليوم تعرض التواصل الحضاري بين البشر لتهديدات حقيقية تستوجب من قادة الفكر وصناع الرأي ورجال الدين ومراكز القرار الأن يسارعوا إلى اتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة هذه التهديدات الجسيمة لتعزيز الحوار والتكامل بين الحضارات والثقافات بدلاً من صدامها وصراعها، ونشر قيم الحب بدلاً من الحرب، وإعلاء ثقافة السلام حول العالم بدلاً من العداوة والبغضاء وإرساء مبادئ العدل والسلام بدلاً من الظلم والطغيان». وتطرق الكعبي في كلمته إلى قيم العدل والتسامح والتعايش في الإمارات حيث يقيم أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم، ينعمون جميعاً بالأمن والسلام، حيث أصبح التسامح ثقافة متأصلة في المجتمع الإماراتي تحميها التشريعات القانونية وأبرزها قانون مكافحة التمييز والكراهية. وأشار إلى أن الإمارات أنشأت وزارة الدولة للتسامح لتقوم بترسيخ أسسه في المجتمع الإماراتي استناداً إلى الدين الإسلامي والدستور الإماراتي والعادات والتقاليد.

وشدد الكعبي على أهمية تبادل الآراء والخبرات حول التواصل الإيجابي والفعال بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي. ولفت إلى أن البحث حول سبل تعزيز الحوار بين الأمّتين مستمر على كافة المستويات، خاصة بعد القمة الأميركية العربية الإسلامية التاريخية التي استضافتها الرياض. وأضاف الكعبي أن شعوب العالم الإسلامي ترى أن التواصل الحضاري مع الولايات المتحدة الأميركية يجب أن يستند على القيم المشتركة بين مبادئ الحضارة الإسلامية والقيم المثلى بالدستور الأميركي والتي تقدس الحرية وترسي الديمقراطية وتحتكم إلى القانون وتحترم حقوق الإنسان، وعلى هذا المبدأ بُنِيت العلاقات الأميركية مع دول مجلس التعاون الخليجي على قواعد صلبة من القيم المشتركة والتكامل الحضاري وترابط المصالح المشتركة والتعاون في مجمل القضايا على المستويين الإقليمي والدولي. ولفت الدكتور الكعبي إلى أن الولايات المتحدة وقادة العالم العربي والإسلامي اتفقوا على بناء شراكة وثيقة لمواجهة التطرف والإرهاب وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية إقليميا ودولياً، وأكدوا التزامهم الراسخ في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله، والتصدي لجذوره الفكرية وتجفيف مصادر تمويله وتعزيز التعايش والتعاون بين الشعوب، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، كما سعى القادة إلى عقد شراكة استراتيجية بين أميركا والعالم الإسلامي لتنسيق المواقف والرؤى، وتعزيز البناء العلمي والتبادل المعرفي والتعاون البحثي وبناء القدرات في كافة المجالات للوصول إلى أفضل النتائج.