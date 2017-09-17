طائرة أردنية تنحرف عن مسارها في مطار العقبة

عمان (وكالات)

انحرفت طائرة أردنية تحمل 126 راكبا عن مسارها أمس، في مطار العقبة أقصى جنوب المملكة ما أسفر عن أضرار محدودة بهيكلها الخارجي، بحسب بيان.

وقالت شركة الأجنحة الملكية أن «الطائرة التي تستأجرها من شركة سوليتير الأردنية وهي من طراز بوينغ 737، انحرفت عن مسارها بُعيد هبوطها على مدرج مطار الملك الحسين الدولي في العقبة من دون وقوع إصابات بين المسافرين أو أفراد الطاقم». وأوضحت أن «الطائرة هبطت على أرض المطار حوالى الساعة الثامنة وعشرين دقيقة صباحاً بينما كانت في رحلتها المنتظمة بين عمان والعقبة وكان مقرراً لها أن تتابع رحلتها إلى دبي».

وأشار البيان إلى أن «أضراراً محدودة أصابت الهيكل الخارجي للطائرة خلال خروجها عن مسارها». وتابع أن «المسافرين وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم 126 راكبا غادروا بواسطة سلالم المسافرين الاعتيادية للإقامة في فنادق العقبة إلى حين وصول طائرة بديلة ستقلهم إلى دبي».