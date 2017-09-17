مصر: الإعدام لـ 9 متهمين بجريمة قتل

القاهرة (وكالات)

قضت محكمة مصرية أمس، بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقاً، والحبس سنتين لاثنين، وبراءة اثنين آخرين، في اتهامهم بقتل حارس محافظ البنك المركزي المصري السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول للثامن، قتلوا عمداً مع سبق الإصرار، المجني عليه رأفت السيد نبيل، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين أعدوا لجريمتهم بنادق آلية ومسدسات وبنادق خرطوش، وعند رؤيتهم لسيارة الضحية، استوقفوه، فهب لمقاومتهم، فأطلق المتهمان الأول والثاني، وابلاً من الأعيرة النارية، أودت بحياته. ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات بالقتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.