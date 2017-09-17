تريليون دولار تكلفة إعادة الإعمار في الدول العربية التي تشهد حروباً

جمال إبراهيم (عمّان)

قال الأمين العام لمنتدى الفكر العربي محمد أبو حمور، إن تقدير الجهات المختصة حول كلف الإعمار في الدول العربية التي تشهد الصراعات والحروب، بلغت نحو تريليون دولار، في وقت قدرت فيه بعض الجهات الدولية تكلفة إعمار سوريا وحدها بنحو 900 مليار دولار.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الملتقى العالمي لإعادة الإعمار في دول الصراع «سوريا والعراق واليمن» في عمان أمس، بمشاركة أردنية وعربية وأجنبية.

وشدد أبو حمور على أهمية إيجاد مصادر التمويل الممكنة لعملية إعادة الإعمار، ومشاركة البنوك العربية، والصناديق العربية المخصصة لإعادة الإعمار، مثل صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية والذي أنشئ في العراق عام 2015، وصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا الذي أنشأته مجموعة أصدقاء الشعب السوري عام 2013. وعرض أبو حمور الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصراعات بدول المنطقة على الأردن، من خلال استضافته أعداداً كبيرة من اللاجئين من هذه الدول، مشيراً إلى ضرورة قيام القطاع الخاص الأردني ببناء تحالفات مع نظرائه من الدول العربية، تمهيداً للمساهمة في إعادة الإعمار بحسب مسؤولين في الدول المانحة. وقال إن عملية إعادة الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة لا يمكن للدول تحملها دون مشاركة القطاع الخاص ومساهمته في إعادة بناء مشاريع البنية التحتية، ما يتطلب إيجاد البيئة التشريعية والاستثمارية المساندة لهذا التوجه وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

بدوره، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان في الأردن سامي هلسة، أن الدول ذات الصراع تتطلع إلى إعادة إعمار ما تم تدميره بسبب الحروب والصراعات التي تعصف بها. وعرض التطور الكبير في قطاع الإنشاءات في الأردن وما يتمتع به من علاقات وشراكات مع نظيره في الدول الأخرى، مؤكداً أن هذه العلاقات ستكون الانطلاقة نحو المساهمة في عملية الإعمار في دول الصراع.