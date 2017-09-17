حكومة الوفاق الليبية تنفي إقامة معسكرات إيطالية جنوب البلاد

طرابلس (وكالات)

نفت حكومة الوفاق الوطني الليبية اتفاقها مع روما على إقامة معسكرات إيطالية في الجنوب الليبي. جاء ذلك في تصريح لمدير الإدارة العامة لأمن السواحل، رئيس غرفة العمليات الليبية الايطالية المشتركة، العقيد طارق شنبور، نشرته الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق، على موقع «فيسبوك» مساء أمس الأول.

يُشار أن بيانًا لوزارة الداخلية الإيطالية صدر في ختام اجتماع للجنة مشتركة ليبية إيطالية، عقد في روما الجمعة الماضية، أعلن أنه جرى الاتفاق على تنفيذ مشروع إيطالي يموله الاتحاد الأوروبي، على الحدود الجنوبية لليبيا. وأوضح البيان أن المشروع يتم بموجبه إرسال بعثة إيطالية لإقامة قاعدة لوجستية للعمليات التنفيذية لحرس الحدود الليبي.

وتعليقًا على البيان الإيطالي، أكد شنبور أن «الاجتماع تناول استعراض الاحتياجات التي تساعد إدارة أمن السواحل في تنفيذ المهام الموكلة لها، لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب». وتابع: «تم نقاش دعم مراكز مكافحة الهجرة في المناطق الجنوبية الحدودية، والمجالس البلدية، وفق الخطط التي وضعتها الجهات ذات العلاقة». وشدد أن التفاهمات لم تشمل إقامة معسكرات كما أعلنت وسائل الإعلام. وتابع أنه «تم الاتفاق خلال الاجتماع على البدء الفعلي بتدريب منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل وفق قرار المجلس الرئاسي الصادر خلال اليومين الماضيين».