حماس تعلن حل «اللجنة الإدارية» في قطاع غزة

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي، وكالات (غزة، رام الله)

أعلنت حركة حماس أمس حل اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة من أجل إنجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام، وسط ترحيب فلسطيني ومصري وأممي بهذه الخطوة.

وقالت الحركة في بيان صحفي أمس «قررنا حل اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية والتي جاءت تعبيرا عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وحرصا على تحقيق أمل الشعب الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية». ودعت الحركة حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا مطالبة في الوقت نفسه بالموافقة على إجراء الانتخابات العامة. وأكدت استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على الاتفاق نفسه.

وأعرب الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في بيان صحفي عن تقدير الحركة للجهود المصرية الكبيرة المبذولة من أجل تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام. وقال إن الرئيس الفلسطيني وحركة فتح في اختبار حقيقي أمام الجهد المصري والشعب الفلسطيني الذي يتطلع إلى استجابة عملية وفعلية لتحقيق طموحاته في وحدة وطنية وشراكة حقيقية.

وعبرت فصائل فلسطينية عدة منها حركة فتح في بيانات صحفية عن ترحيبها بقرار حماس وحلها للجنة الإدارية الحكومية في غزة معتبرة أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لإنهاء الانقسام. ووصفت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية قرار حركة حماس بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح».