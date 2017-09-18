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ضبط أسلحة وعملات مزورة في طريقها إلى صنعاء
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تاريخ النشر: الإثنين 18 سبتمبر 2017

مارب (وكالات)

تمكنت قوات الجيش الوطني أمس، من ضبط شاحنة محملة بالأسلحة والعملات المزورة والذخائر في خط «مأرب البيضاء» كانت في طريقها إلى صنعاء. وقال مصدر عسكري: «إن الشاحنة التي تم ضبطها في إحدى النقاط العسكرية تحتوي على كميات كبيرة من النقود المزورة فئة خمسة آلاف ريال، بالإضافة إلى كميات من ذخائر الدبابات وقذائف مدفعية متنوعة ومعدات ومسدسات كاتم للصوت. واطلع رئيس الأركان على الشاحنة المضبوطة، ووجه الجهات المختصة بسرعة استكمال التحقيقات، مشيداً بمستوى اليقظة العالية لأفراد الجيش ودورهم الفاعل في الحد من عمليات التهريب.

     
 