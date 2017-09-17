«الشرعية» تدشن العام الدراسي الجديد في المحافظات المحررة

عدن (وكالات)

دشن وزير التربية والتعليم اليمني عبدالله سالم لملس أمس، من مجمع الشعب التربوي بمديرية البريقة في عدن العام الدراسي الجديد لعموم مراحل التعليم الأساسي والثانوي.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية بدء العام الدراسي الجديد في موعده المحددة في محافظات الجمهورية وتخطي كافة الصعوبات التي واجهت عمل الوزارة والإدارات المدرسية، مشيدا بتكاتف جهود المعنيين بالعملية التعليمية لتعزيز مخرجات التعليم. وبين أن الوزارة استكملت الاستعدادات كافة لتزويد مخازن الكتاب المدرسي بما تحتاج إليه من كتب مدرسية بعد إنجاز طباعة 70% من الكتب المدرسية وتزويدها لمدارس محافظات اليمن كافة بما فيها الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، لافتاً إلى أن طباعة الكتاب المدرسي وفق مناهج ومقررات وزارة التربية والتعليم شكلت خطوة مهمة في تخطي التظليل والتحريف الذي طال الكتاب المدرسي من الفئة الضالة والانقلابية التي علمت على أدلجة المناهج على حسب مبادئها التي تكرس التخلف والجهل بين أجيال المستقبل. ودعا القائمين على العملية التعليمية بالمحافظات إلى الاستشعار بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه الطلاب والمجتمع، معرباً عن سعادته لإقبال الطلاب الجدد على المدارس وبقية طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية.

وفي المحافظات الخاضعة للانقلابيين، لا يبدو أن العام الدراسي الجديد سيبدأ قريباً، حيث أعلنت نقابة المعلمين إضراباً مفتوحاً حتى تسليم رواتبهم المتأخرة منذ نحو عام.