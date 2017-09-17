اليافعي: سنواصل تعقب الإرهاب في أبين

بسام عبد السلام (عدن)

أكدت قيادة الحملة العسكرية لتطهير أبين من الإرهاب استمرار عمليات تعقب فلول القاعدة وداعش وملاحقتها إلى أوكارها في مختلف المناطق التي تتحصن فيها في مديريات أبين.

وأوضح العميد منير اليافعي قائد اللواء أول دعم إسناد، المشارك في الحملة العسكرية حاليا في أبين أن العمليات مستمرة لتطهير كافة مناطق أبين وإعادة الأمن والاستقرار لهذه المحافظة التي عانت كثيرا من قوى الإرهاب والظلام، موضحا أن عملية تطهير الوضيع أسهمت في ضبط أحد أوكار العناصر الإرهابية التي تستخدم كمعمل لصنع العبوات الناسفة والمتفجرات إلى جانب ضبط عناصر إرهابية وكميات من الأسلحة والمتفجرات والأجهزة الفنية التي تستخدم من عناصر القاعدة وداعش في تنفيذ هجمات إجرامية. وأوضح أن جنود اللواء أول دعم وإسناد وقوات الطوارئ، يد من حديد، سيضربون بها كل العناصر الإرهابية حتى جحور الظلامية والقضاء عليها في الأيام القادمة، مشيدا بالدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل دعم العمليات الرامية لمحاربة الإرهاب والتطرف في المدن الجنوبية.

وفي سياق آخر، أقدم جندي في قوات الشرعية على قتل 3 من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي أثناء التحقيق معهم في جنوب البلاد بعدما أقروا باغتيال والده وهو ضابط برتبة عقيد، وفقاً لمصدر أمني ومصادر قبلية. وقال المصدر الأمني في محافظة أبين إن الحادثة وقعت، السبت، مشيراًَ إلى أن الجندي الشاب أقدم على قتل العناصر الثلاثة «بشكل مفاجئ ومن دون أن ينال موافقة زملائه المحققين ما أدى إلى إثارة غضبهم». وأشارت مصادر القبيلة من جهتها إلى أن والد الجندي قتل في هجوم لتنظيم «القاعدة» في مدينة لودر في محافظة أبين قبل أشهر، مضيفة أن عناصر «القاعدة» الذين قتلهم الجندي انتقاما لوالده جرى دفنهم فوراً.