اليافعي: سنواصل تعقب الإرهاب في أبين

بسام عبد السلام (عدن)
أكدت قيادة الحملة العسكرية لتطهير أبين من الإرهاب استمرار عمليات تعقب فلول القاعدة وداعش وملاحقتها إلى أوكارها في مختلف المناطق التي تتحصن فيها في مديريات أبين.
وأوضح العميد منير اليافعي قائد اللواء أول دعم إسناد، المشارك في الحملة العسكرية حاليا في أبين أن العمليات مستمرة لتطهير كافة مناطق أبين وإعادة الأمن والاستقرار لهذه المحافظة التي عانت كثيرا من قوى الإرهاب والظلام، موضحا أن عملية تطهير الوضيع أسهمت في ضبط أحد أوكار العناصر الإرهابية التي تستخدم كمعمل لصنع العبوات الناسفة والمتفجرات إلى جانب ضبط عناصر إرهابية وكميات من الأسلحة والمتفجرات والأجهزة الفنية التي تستخدم من عناصر القاعدة وداعش في تنفيذ هجمات إجرامية. وأوضح أن جنود اللواء أول دعم وإسناد وقوات الطوارئ، يد من حديد، سيضربون بها كل العناصر الإرهابية حتى جحور الظلامية والقضاء عليها في الأيام القادمة، مشيدا بالدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل دعم العمليات الرامية لمحاربة الإرهاب والتطرف في المدن الجنوبية.
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