فيديو.. عبدالله بن علي آل ثاني يدعو إلى اجتماع لحكماء وعقلاء الأسرة وأبناء الشعب القطري

أبوظبي (الاتحاد)

قال الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إن الصمت على الأزمة القطرية «خذلان لوطننا وأهلنا». وأضاف عبدالله آل ثاني أن هناك استجابة وترحيباً من جانب عدد من الأسرة بالبيان، مشيراً إلى أن الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود آل ثاني رحب بالبيان بشدة. وأكد الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «العربية»، ثقته في الدول العربية الشقيقة لحل الأزمة في قطر، مضيفاً: «دورنا أن نكون سنداً وعوناً لكل خير يأتي على بلادنا، ونعمل مع رجال قطر المخلصين لنقوم بدورنا ومسؤولياتنا في هذه الأزمة، ونبحث عن الحل بكل السبل الممكنة».

وأضاف قائلاً: «واثقون أن قادة الدول الشقيقة سيقفون معنا، ولن يتأخروا، ونحمد الله على التجاوب الكبير خلال الفترة الماضية، وما وجدته من الحرص والجدية والرغبة في حل الأزمة، وتجنيب بلادنا العزلة والضرر، وتقوية اللحمة الخليجية، وإن شاء الله الأمور كلها ستكون خير، وننعم بالأمن والطمأنينة».

من جانبه، أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن بيان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني «يسعى إلى توحيد الصفوف» في قطر التي تواجه أزمة بسبب تعنت النظام. وقال الهيل، في تغريدة على حسابه بـ «تويتر» أمس «يا أهل قطر: سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني يسعى إلى توحيد الصفوف، ففشل نظام الحمدين في الالتزام بتعهداتهم يلزمنا بالتوحد من أجل الوطن».

وكان الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، دعا أمس، القطريين من أبناء أسرته والأعيان ورجال الأعمال وأبناء الشعب كافة، إلى اجتماع لبحث كل ما يخص أزمة قطر مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، وما يمكن عمله لإعادة الأمور إلى نصابها.

وقال ابن علي الذي قاد وساطة ناجحة لرعاية الحجاج القطريين هذا العام في بيان على حسابه في «تويتر» في ما يلي نصه «إخواني وأبنائي في قطر الحبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن تريهم الحق حقاً وترزقهم اتباعه، وتريهم الباطل باطلاً وترزقنا اجتنابه، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر».

وأضاف البيان «أتألم كثيراً وأنا أرى الوضع يمضي إلى الأسوأ، بلغ حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي، والتدخل في شؤون الآخرين، ويدفع بنا إلى مصير لا نريد الوصول إليه، كما هو حال دول دخلت في نفق المغامرة وانتهت إلى الفوضى والخراب والشتات وضياع المقدرات لا قدر الله».

وتابع البيان «نظراً إلى ما آلت إليه الأوضاع، أدعو الحكماء والعقلاء من أبناء الأسرة الكرام، وأعيان الشعب القطري، إلى اجتماع أخوي وعائلي ووطني، نتباحث فيه حول كل ما يخص الأزمة، وما نستطيع عمله لنعيد الأمور إلى نصابها، وتقوية اللحمة الخليجية».

وأضاف «إخواني، لا أفعل هذا ادعاء أو استعراضاً، لكنني متفائل حين رأيت ما تيسر لي بفضله تعالى في خدمة أهلي وتسهيل أمورهم، وجدت الأبواب مشرعة، وفي المرتين اللتين شرفت فيهما بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجدت حرصه الشديد على سلامة قطر وأهلها، كما أن واجبنا ومسؤوليتنا عدم الصمت والسكون في هذه الأزمة». وختم البيان «أرجو تفضلكم بالتواصل معي بكل خصوصية عبر البريد الإلكتروني [email protected]، على أن نحدد مكان وموعد الاجتماع لاحقاً. وفقنا الله لخدمة بلدنا، وحفظ لحمتنا الخليجية».