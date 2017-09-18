بالصور.. أمطار غزيرة على العين وضواحيها



تاريخ النشر: الإثنين 18 سبتمبر 2017 محمد البلوشي (العين) هطلت أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية محملة بالأتربة على منطقة العين وضواحيها أمس، تركزت في منطقة ناهل والفقع ، فيما كانت متوسطة على سويحان وطريق العين دبي . وأدى هطول الأمطار إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة، حيث هبطت إلى 22 درجة مئوية، الأمر الذي أسهم في اعتدال الأجواء. وكانت السحب تغطي سماء الإمارة طوال يوم أمس. وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم حارا نهاراً ومعتدلا ليلاً بوجه عام، وغائما جزئيا ومغبرا على بعض المناطق أحياناً، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية من الدولة، قد تكون ركامية أحياناً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً ظهراً مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً . ... المزيد