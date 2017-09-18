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في إطار دعمه المستمر للقضايا الإنسانية

محمد بن زايد يقدم 5 ملايين دولار دعماً لـ «شراكة دحر الملاريا»
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تاريخ النشر: الإثنين 18 سبتمبر 2017

جنيف (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خمسة ملايين دولار، دعماً جديداً لبرنامج «شراكة دحر الملاريا» على مدى ثلاث سنوات، وذلك في إطار دعم سموه المستمر للقضايا الإنسانية العالمية، ومساعي البرنامج للحد من خطر الملاريا، وإنقاذ العديد الأرواح في مختلف أنحاء العالم.

وقال الدكتور كيسيت أدماسو، الرئيس التنفيذي لبرنامج «شراكة دحر الملاريا» في تصريح له بهذه المناسبة: «إن دولة الإمارات أدت دوراً محورياً في دعم الجهود الرامية إلى القضاء على العديد من الأمراض بالغة الخطورة حول العالم»، مؤكداً أهمية توطيد علاقة التعاون بين الإمارات والبرنامج في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها لمكافحة الملاريا.

وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعمه السخي، مؤكداً أن الاستثمارات الصحية التي كرسها القادة العالميون مثل سموه، ستبقى ركيزة أساسية لبناء عالم ينعم سكانه بصحة أفضل.

وأضاف أدماسو أن دعم الإمارات المالي المستمر لبرنامج «شراكة دحر الملاريا»، ساعد على تأمين الموارد اللازمة لتوسيع نطاق جهود مكافحة الملاريا والقضاء عليها، وتوفير الاستثمارات الكفيلة بتطوير أدوات جديدة من شأنها تسريع وتيرة التقدم الذي أحرز في القضاء على المرض الخطير، مشيراً إلى أن دولة الإمارات، الخالية من الملاريا، تمتلك الخبرة والمعرفة الكافية للحد من انتشار هذا الوباء.

من جانبها، قالت الدكتورة مها تيسير بركات، مدير عام دائرة الصحة في أبوظبي، عضو مجلس برنامج «شراكة دحر الملاريا»: «إن السنوات الـ 15 الماضية، شهدت تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الملاريا، ويمكن بذل مزيد من الجهود لحماية الأطفال والأسر من هذا المرض الخطير، وحفز الجهود الرامية إلى القضاء عليه». وأعربت عن فخرها بدعم العمل الدؤوب الذي يبذله مجلس «شراكة دحر الملاريا» في محاولة الوصول إلى عالم خالٍ من الملاريا. ... المزيد
     
 

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