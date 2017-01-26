رحيل ماري تايلر مور عن 80 عاماً

نيويورك (رويترز)

توفيت الممثلة العالمية ماري تايلر مور الفائزة بجوائز إيمي أمس الأول عن عمر ناهز 80 عاماً.

وسطع نجم مور على شاشات التلفزيون الأميركية من خلال دور الزوجة المرحة في «ذا ديك فان دايك شو»، وبعد ذلك في دور المناصرة لحقوق المرأة في «ذا ماري تايلر مور شو».

وقالت مارا باكسبوم المتحدثة باسم مور في بيان إن مور التي فازت بسبع جوائز إيمي تقديراً لما قدمته من أعمال تلفزيونية توفيت بالشركة التي يملكها أصدقاء لها وزوجها روبرت ليفاين. وقال أصدقاء مقربون إن مور كانت تعاني إعياءً شديداً على مدار العامين الأخيرين، حيث نقلت لمستشفيات عدة مرات، وكانت تعاني مشاكل في القلب والكليتين، وأصيبت بمرض السكري وخضعت في 2011 لاستئصال ورم حميد من المخ.