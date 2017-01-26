ألمان يزرعون الطماطم في الفضاء

برلين (د ب أ)

يعتزم المركز الألماني لأبحاث الطيران والفضاء إطلاق قمر صناعي أواخر عام 2017 لزراعة الطماطم في الفضاء.

وأوضح هانزيورج ديتوس، أحد أعضاء المجلس التنفيذي للمركز، أمس في برلين أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير نظام متجدد ذاتياً لإنتاج السلع الغذائية. وسيتم نثر البذور في الفضاء ومراقبتها بعيون 16 كاميرا يقظة لمتابعة استمرار نموها حتى تصبح طماطم فضائية.

ومن المنتظر أن يدور القمر الصناعي حول محوره على مدى عام ونصف على ارتفاع 600 كيلومتر من سطح الأرض في الفضاء، وأن يوفر بداخله جاذبية القمر وجاذبية المريخ على مدى ستة أشهر وانعدام الجاذبية لمدة ستة أشهر أخرى.

وفي حالة نجاح هذه التجربة، فإن الباحثين يفكرون في استخدام محصول هذه الزراعة مستقبلا غذاء لرواد الفضاء.

ويتم في الوقت الحالي تطوير نموذج للطائرة الموجهة عن بعد في مقر المركز بمدينة بريمن لاستخدامها في زراعة الطماطم في الفضاء، وذلك قبل انطلاق القمر على متن صاروخ حامل لشركة سبيس اكس الخاصة للفضاء.

وأوضح ديتوس أن تكلفة نقل هذا النموذج للفضاء بلغت بالفعل خمسة ملايين يورو.