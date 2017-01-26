ألمان يزرعون الطماطم في الفضاء

برلين (د ب أ)
يعتزم المركز الألماني لأبحاث الطيران والفضاء إطلاق قمر صناعي أواخر عام 2017 لزراعة الطماطم في الفضاء.
وأوضح هانزيورج ديتوس، أحد أعضاء المجلس التنفيذي للمركز، أمس في برلين أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير نظام متجدد ذاتياً لإنتاج السلع الغذائية. وسيتم نثر البذور في الفضاء ومراقبتها بعيون 16 كاميرا يقظة لمتابعة استمرار نموها حتى تصبح طماطم فضائية.
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وفي حالة نجاح هذه التجربة، فإن الباحثين يفكرون في استخدام محصول هذه الزراعة مستقبلا غذاء لرواد الفضاء.
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وأوضح ديتوس أن تكلفة نقل هذا النموذج للفضاء بلغت بالفعل خمسة ملايين يورو.