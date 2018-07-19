أبوظبي ترحب بالرئيس بينغ وتتزين بعلم الصين

محمد الأمين ( أبوظبي)

احتفاء بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تبدأ اليوم الخميس، في أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيساً لبلاده، بدأت اللوحات الإلكترونية في شوارع أبوظبي، منذ أمس عرض رسائل ترحيبية متنوعة كتبت باللغتين العربية والصينية، منها: «مرحبا» و«الإمارات ترحب بالرئيس الصيني شي جين بينغ».

وتنتشر اللوحات الإلكترونية التي تعرض العبارات والرسائل الترحيبية على الطرق والمحاور الرئيسية لشبكة النقل، وفي أبرز شوارع أبوظبي وتشمل الطرق المؤدية إلى مداخل، ومخارج أبوظبي كجسر مصفح، وجسر المقطع، وجسر الشيخ خليفة، وجسور جزيرة المارية، وطريق أبوظبي - العين، إضافة إلى المحاور الرئيسية في جزيرة أبوظبي كشارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ راشد بن سعيد، وشارع سلطان بن زايد الأول، وشارع الخليج العربي، والكورنيش، وشارع المصفح، وعند النقاط الفاصلة في الشوارع، وفي المداخل والمخارج الرئيسة لجزيرة أبوظبي.