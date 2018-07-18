مليار دولار مبيعات «أمازون» في يوم

سياتل (أميركا) (د ب أ)

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأميركية «أمازون» تحقيق مبيعات قياسية في مهرجان التسوق السنوي المعروف باسم «يوم العضوية الممتازة» أو (برايم داي) الذي يمنح مستخدمي منصة «أمازون» من أصحاب «العضوية الممتازة» مزايا وتخفيضات. وذكرت الشركة مساء أمس الأول أن حجم مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر «منصة أمازون» تجاوز المليار دولار خلال اليوم.

وأشارت الشركة إلى أن مبيعات «برايم داي» في الولايات المتحدة كانت الأكبر على الإطلاق مقارنة بأي عام مضى، موضحة أن معدل نمو المبيعات خلال أول عشر ساعات من اليوم كان أعلى من معدل نموها خلال أول 10 ساعات من ذلك اليوم في العام الماضي.