التضخم البريطاني يستقر ويقوض توقعات رفع الفائدة الشهر المقبل

لندن (رويترز)

استقر التضخم البريطاني في الشهر الماضي، ما قوض ثقة السوق في أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة الشهر المقبل ودفع الجنيه الإسترليني للانخفاض إلى أدنى مستوى في عشرة شهور مقابل الدولار.

وهوى الإسترليني إلى 1.30 دولار بينما انخفض العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل عشرة أعوام إلى أدنى مستوى منذ نهاية مايو بعد إعلان البيانات.

وبرغم زيادة أسعار وقود السيارات إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014، استقر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في يونيو عند 2.4%.

وجاء معدل التضخم عند الحد الأدنى لتوقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز، إذ كان متوسط توقعاتهم أن يسجل التضخم أول زيادة في العام الحالي ليصل إلى 2.6%. ويبدو أن الاقتصاد البريطاني يتعافى بعد تباطؤ في أول ثلاثة أشهر من العام حين تأثر الطلب سلبا بتساقط كثيف للثلوج على غير المعتاد.

وانخفض معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 1.9% من 2.1% في مايو.