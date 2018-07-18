الاتحاد الأوروبي يعاقب «جوجل» بـ 4.3 مليار يورو والشركة تستأنف

بروكسل (أ ف ب، د ب أ)

تنوي المفوضية الأوروبية فرض غرامة قياسية قدرها 4.3 مليار يورو على مجموعة جوجل الأميركية بتهمة الاحتكار في ملف نظام أندرويد، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

ومنحت المفوضية جوجل 90 يوماً لإنهاء القيود غير القانونية التي تضعها على شركات تصنيع الهواتف المحمولة ومشغلي الشبكات الذين يستخدمون نظام تشغيل «أندرويد»، وحذرت من أنها ستواجه عقوبات تصل إلى 5% من إجمالي حجم أعمالها اليومية حول العالم إذا لم تقم بمعالجة المخالفات.

وهذه العقوبة المالية بحق المجموعة المتهمة باستغلال الموقع المهيمن لنظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية «أندرويد» من أجل تكريس تفوق تطبيقاتها وخصوصاً محركها للبحث على الإنترنت.

ويتجاوز هذا المبلغ الرقم القياسي السابق للعقوبات التي سجلت ضد جوجل أيضا، وكان قدره 2.45 مليار يورو بتهمة استغلال موقعها المهيمن في البحث الإلكتروني عبر تغليب أداتها لمقارنة الأسعار «جوجل سوبينج» على حساب خدمات منافسة له.

من جانبها، أعلنت مجموعة جوجل في بيان أنها ستستأنف على قرار فرض الغرامة.

وقال ناطق باسم جوجل إن «اندرويد أوجدت عدداً أكبر وليس أقل من الخيارات للجميع، سنستأنف قرار المفوضية».