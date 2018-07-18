«نوفارتس» تنضم إلى «فــايــزر» في وقف زيادات أسعار الأدوية الأميركية

زوريخ (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس إن الشركة تتوقع أن تبلغ مبيعاتها في 2018 الحد الأعلى لتقديراتها للعام بعد نتائج أعمال قوية في الربع الثاني، على الرغم من انضمامها إلى فايزر في تثبيت أسعار الأدوية الأميركية للفترة المتبقية من العام بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وارتفعت أسهم الشركة السويسرية 2.7% في التعاملات المبكرة في زوريخ أمس.

وقالت الشركة إن أرباح التشغيل الأساسية في الربع الثاني زادت سبعة بالمئة إلى 3.54 مليار دولار، لتفوق متوسط التوقعات البالغ 3.46 مليار دولار في استطلاع أجرته رويترز.

وزادت مبيعات الشركة 5% إلى 13.16 مليار دولار متجاوزة التوقعات البالغة 12.92 مليار دولار.

وقال فاس ناراسيمهان الرئيس التنفيذي للشركة، إن من المرجح أن تحقق نوفارتس بسهولة نمواً للمبيعات بنسبة مئوية في منتصف خانة الآحاد لعام 2018 بفضل زيادة الطلب على العقار كوزنتكس لعلاج الصدفية والتهاب المفاصل وقوة مبيعات عقار انترستو لعلاج قصور القلب.

وأضاف، أن من المتوقع نمو الأرباح التشغيلية للعام بالكامل بنسبة مئوية في النطاق الأوسط إلى الأعلى لخانة الآحاد.

وقال الرئيس التنفيذي لنوفارتس «لا نخطط لأي زيادات أخرى في الأسعار بالولايات المتحدة لعام 2018... في الوقت الحالي، وفي بيئة نشطة للغاية في الولايات المتحدة... نرى هذا بمثابة النهج الحصيف».