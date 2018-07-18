«نوفارتس» تنضم إلى «فــايــزر» في وقف زيادات أسعار الأدوية الأميركية

زوريخ (رويترز)
قال الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس إن الشركة تتوقع أن تبلغ مبيعاتها في 2018 الحد الأعلى لتقديراتها للعام بعد نتائج أعمال قوية في الربع الثاني، على الرغم من انضمامها إلى فايزر في تثبيت أسعار الأدوية الأميركية للفترة المتبقية من العام بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وارتفعت أسهم الشركة السويسرية 2.7% في التعاملات المبكرة في زوريخ أمس.
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وزادت مبيعات الشركة 5% إلى 13.16 مليار دولار متجاوزة التوقعات البالغة 12.92 مليار دولار.
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وأضاف، أن من المتوقع نمو الأرباح التشغيلية للعام بالكامل بنسبة مئوية في النطاق الأوسط إلى الأعلى لخانة الآحاد.
وقال الرئيس التنفيذي لنوفارتس «لا نخطط لأي زيادات أخرى في الأسعار بالولايات المتحدة لعام 2018... في الوقت الحالي، وفي بيئة نشطة للغاية في الولايات المتحدة... نرى هذا بمثابة النهج الحصيف».