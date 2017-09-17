«صحة» تستعد لتطبيق الذكاء الاصطناعي الطبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تعتزم شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تطبيق الذكاء الاصطناعي الطبي للمرة الأولى على مستوى الدولة والمنطقة، وبدأت في وضع استراتيجيات مستقبلية للذكاء الاصطناعي الطبي وإطلاق منتجات عالمية في هذا المجال، لتصبح أبوظبي مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي الطبي والعلاجات عن بعد، حيث يدخل الذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج معظم الأمراض بطريقة ذكية وفق أعلى المعايير التقنية وأحدث الممارسات التكنولوجية، وسيشكل ثورة طبية في العلاجات والتشخيص.

وتستعد شركة «صحة» لتطبيق الذكاء الاصطناعي واستخداماته بصورة شمولية في كل المجالات الطبية على مستوى جميع منشآتها، من خلال محاكاة العقل البشري وتسخير التكنولوجيا في إنجاز المهام الطبية، وتطوير عملية التشخيص ومراقبة المرضى عن بعد والجراحات الدقيقة، والاكتشاف المبكر للأمراض عامة وأمراض السرطان خاصة، وتحليل المعلومات الطبية وإعطاء النصائح لصناع القرار لمساعدتهم في تحسين أو تطوير أو استحداث الخدمات ورسم التوقعات المستقبلية في مجالات مختلفة، ويمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في صنع سجل يساعد المتعاملين في تسهيل وسرعة إنجاز عمليات التسجيل وأخذ المؤشرات الحيوية، والتواصل مع المريض بشكل مباشر عن طريق طرح الأسئلة والتعلم من الإجابات المقدمة من قبل المريض، واستحداث منتجات فريدة من نوعها.

وتقوم صحة حالياً بدراسة ملفات الشراكات والاتفاقيات مع شركائها الاستراتيجيين، وستقام ورش عمل في الربع الرابع من العام الجاري 2017 لتفعيل الأدوار ووضع الخطط المدروسة لتنفيذ خطوات تطبيق الذكاء الاصطناعي.

وتحقيقاً لهذه الأهداف، عقدت لجنة الذكاء الاصطناعي في «صحة» أول اجتماعاتها في أبراج الاتحاد بالعاصمة أبوظبي، وذلك بحضور ممثلين عن الجامعات والشركات المحلية والعالمية مثل سيرنر، مايكروسوفت، جنرال إلكتريك وسيمنس، شركة 3M وفليبس، جونز هوبكنز وجامعة خليفة وجامعة نيويورك و IBM للمشاركة في وضع الخطوات والاستراتيجيات المستقبلية للذكاء الاصطناعي والوصول إلى منتج عالمي ينطلق من إمارة أبوظبي.