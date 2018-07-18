بكين: سنتخذ إجراءات رداً على رسوم أميركية

بكين، واشنطن (رويترز، أ ف ب)

قالت وزارة التجارة الصينية أمس، إنها ستضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتعويض الخسائر التي نتجت عن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم لحماية حقوقها ومصالحها.

جاء بيان الوزارة بعد أن قدمت واشنطن في 16 يوليو خمس شكاوى بمنظمة التجارة العالمية، بخصوص الرسوم الجمركية التي فرضتها دول من بينها الصين رداً على الإجراءات الأميركية.

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الصينية، من أن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة أصبحت أكبر «قاتل للثقة» في الاقتصاد العالمي، وقالت إن العالم بأسره سيقاوم إذا واصلت واشنطن «تعنتها».

وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية للصحفيين في إفادة صحفية دورية، إن الولايات المتحدة تختلق جميع أنواع المبررات لتحركاتها التجارية بما في ذلك تلك المتعلقة الأمن القومي.