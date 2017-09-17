محمد بن راشد ومحمد بن زايد يدشنان أفضل مركز للشباب في العالم

دبي (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دبي أمس، مركزاً للشباب يعتبر الأفضل عالمياً، والأكثر شمولاً لمتطلبات الشباب دون الثلاثين عاماً، ويضم مساحات للإعلاميين الشباب وأصحاب الأعمال والباحثين والمبرمجين وهواة الألعاب الشباب، وله أجندة سنوية مليئة بالفعاليات والبرامج.

كما يضم المركز الذي صممه الشباب دون الثلاثين عاماً، وجاء نتيجة لأفكارهم، قاعات لاجتماعاتهم ومساحات لاحتضان مشاريعهم، ومكتبة لتنمية معارفهم، ومسرحاً ومرسماً واستوديو لإنتاجاتهم الإبداعية.

ويوفر المركز الذي يقع في أبراج الإمارات، حصصاً وورش عمل في مختلف مهارات الحياة ومساحات لاحتضان مشاريع رواد الأعمال الشباب، ويضم مكاتب للشباب، وفرصاً للتطوع والتدرب، ومختبراً لابتكار الحلول وعقد جلسات العصف الذهني ومقهى شبابياً يتغير كل عام ومنصة ومسرحاً للفعاليات الشبابية.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتعميم نموذج المركز على أنحاء الدولة كافة، لتكون مراكز الشباب الجديدة ملتقيات لتنمية الشباب، ومنصات ينطلقون منها لخدمة الوطن، ومساحات تساعدهم في بناء مستقبلهم وصناعة إبداعات ومشاريع تغير مستقبل وطنهم.