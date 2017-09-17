  • الإثنين 27 ذي الحجة 1438هـ - 18 سبتمبر 2017م
  06:11     ترامب يعتبر أن "البيروقراطية تعرقل" عمل الأمم المتحدة    

وجّها بتعميمه على أنحاء الدولة كافة لتكون المراكز الجديدة ملتقيات لتنمية الشباب

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يدشنان أفضل مركز للشباب في العالم
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 18 سبتمبر 2017

دبي (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دبي أمس، مركزاً للشباب يعتبر الأفضل عالمياً، والأكثر شمولاً لمتطلبات الشباب دون الثلاثين عاماً، ويضم مساحات للإعلاميين الشباب وأصحاب الأعمال والباحثين والمبرمجين وهواة الألعاب الشباب، وله أجندة سنوية مليئة بالفعاليات والبرامج.

كما يضم المركز الذي صممه الشباب دون الثلاثين عاماً، وجاء نتيجة لأفكارهم، قاعات لاجتماعاتهم ومساحات لاحتضان مشاريعهم، ومكتبة لتنمية معارفهم، ومسرحاً ومرسماً واستوديو لإنتاجاتهم الإبداعية.

ويوفر المركز الذي يقع في أبراج الإمارات، حصصاً وورش عمل في مختلف مهارات الحياة ومساحات لاحتضان مشاريع رواد الأعمال الشباب، ويضم مكاتب للشباب، وفرصاً للتطوع والتدرب، ومختبراً لابتكار الحلول وعقد جلسات العصف الذهني ومقهى شبابياً يتغير كل عام ومنصة ومسرحاً للفعاليات الشبابية.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتعميم نموذج المركز على أنحاء الدولة كافة، لتكون مراكز الشباب الجديدة ملتقيات لتنمية الشباب، ومنصات ينطلقون منها لخدمة الوطن، ومساحات تساعدهم في بناء مستقبلهم وصناعة إبداعات ومشاريع تغير مستقبل وطنهم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بهذه المناسبة: «وجّهنا وأخي محمد بن زايد بتعميم المركز على أنحاء الإمارات كافة؛ لأن تنمية شبابنا مهمة وطنية عظيمة وشاملة، ونريد أن نهيئهم لقيادة التنمية في وطن عظيم يشمل الجميع»، مضيفاً سموه «شباب الإمارات يستحقون الأفضل، ونتوقع منهم الأفضل ونراهن عليهم لمستقبل أفضل لبلادنا». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 