965 مليون درهم صافي مكاسب «دو» بنمو %18.8

دبي (الاتحاد)

حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ارتفاعاً بنسبة 4.0% في الإيرادات لتصل إلى 6.68 مليار درهم خلال الأشهر الستة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2018، وبلع صافي الأرباح 965 مليون درهم بعد خصم حقوق الامتياز بزيادة نسبتها 18.8%.

وأعلنت الشركة عن مقترح مجلس الإدارة لتوزيع 589 مليون درهم كأرباح نصف سنوية لمساهميها بواقع 13 فلساً لكل سهم شريطة موافقة الجمعية العمومية المزمع انعقادها في شهر سبتمبر 2018 والجهات المتخصصة.

في الربع الأول من عام 2018 أعلنت الشركة عن احتساب عملية استثنائية غير متكررة متعلقة بإعادة جزء من الرسوم المدفوعة لهيئة تنظيم الاتصالات، حققت أرباحاً صافية بعد خصم حقوق الامتياز زيادة بنسبة 4.4% في النصف الأول من عام 2018 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وقال محمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يسرني الإعلان عن تحقيق نتائج مالية قوية في الربع الثاني والنصف الأول، مع مستويات عالية من النمو والأداء على جميع المؤشرات، وبالرغم من تشبع سوق الاتصالات المحلي نسبياً. كما أنه بدا التأثير الإيجابي واضحاً لبرنامج الكفاءة على أرباحنا وانعكس على نسبة نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل أسرع من الإيرادات».

وأضاف «إن قوة أداء شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة اليوم تمكننا من لعب دورنا في دعم رؤية القيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز طليعي للاتصالات والاقتصاد الرقمي في المنطقة والعالم».

من ناحيته، قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة إيرادات جيدة بقيمة 3.35 مليار درهم إماراتي في الربع الثاني من العام، في زيادة بنسبة 2.9% مقارنة بالربع الثاني من عام 2017. وقد تم دعم النمو المتميز من خلال الأداء القوي في أعمال خدمة الهاتف الثابت التي ارتفعت بنسبة 9.4% في الربع الثاني من عام 2018، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وعلى الرغم من التأثير الموسمي مع حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر في الربع الثاني من العام على إيرادات شريحة الهواتف المتحركة، إلا أنها استقرت عند 1.82 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2018، على المستوى نفسه بـ 1.85 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2017.