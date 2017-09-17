ألمانيا.. وتحدي «البديل» المتطرف

بيثاني آلن إبراهيميان - برلين

ربما ينبغي عذر الأميركيين في اعتقادهم أن ألمانيا قد نجحت في كبح جماح حزب «البديل من أجل ألمانيا»، الذي يمثّل النسخة الألمانية من الحركات الشعبوية اليمينية التي أخذت تقرع أبواب أوروبا. ذلك أنه عندما تراجعت أرقام حزب «البديل من أجل ألمانيا»، الذي لا يخفي عنصريته، في الانتخابات في مارس الماضي، شعر المراقبون في الغرب ببعض الارتياح لمعرفتهم بأن العمود الفقري للاتحاد الأوروبي وأكبر مناصر له لن يسقط في قبضة اليمين المتطرف.



غير أن الألمان لا يشعرون بهذا الارتياح، لا بل إن الكثير منهم قلقون بشأن الاحتمال القوي لدخول حزب يميني متطرف إلى البرلمان، وذلك على اعتبار أن حضوراً ولو صغيراً لحزب «البديل من أجل ألمانيا» في البوندستاغ يمكن أن يحدث اضطراباً في الحياة السياسية الألمانية، بل وجنوح اقتصادها عن سكته.



وللأسف هناك شيئان لا يعرفهما الأميركيون حول ألمانيا. الأول هو أن الأحزاب الصغيرة في الديمقراطيات البرلمانية مهمة. والثاني هو أنه بالنظر إلى الإزعاج والتشويش الذي تحدثه الأحزاب الشعبوية، فإن الشعبويين يستطيعون مع ذلك إفساد أوقات الجميع حتى بدون السيطرة على أي فرع من فروع الحكومة.



ولدى ألمانيا خمسة أحزاب في البوندستاغ. اثنان منها هما الحزبان الرئيسيان، حزب أنجيلا ميركل «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» من يمين الوسط و«الحزب الديمقراطي الاجتماعي» من يسار الوسط. غير أن ثمة عدداً من الأحزاب الأصغر أيضاً، يملك كل واحد منها 10 في المئة من الأصوات تقريباً. وهذه الأحزاب الصغيرة تستطيع الوصول إلى مالية الحكومة ومواردها، والمشاركة في عضوية اللجان، ولديها فرصة لتشكيل تحالفات مع الحزبين الرئيسيين في حال هبّت الرياح الانتخابية بما تشتهيه سفنها، بل إنها تستطيع حتى تقلد دور زعيم المعارضة.

ومع تصميم حزب «البديل من أجل ألمانيا» على دخول البوندستاغ بعد انتخابات 24 سبتمبر -يذكر هنا أن أرقامه في استطلاعات الرأي تتجاوز عتبة 5 في المئة اللازمة للنجاح في ذلك- فإن الأرجح أنه سيصبح الحزب السادس. بل إن أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال تبوؤ حزب «البديل من أجل ألمانيا» المرتبة الثالثة خلف «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» و«الحزب الديمقراطي الاجتماعي»، ما يؤشر إلى أن ثمة احتمالاً قوياً لأن يصبح ثالث أكبر حزب في البرلمان الألماني. ولكن، ما الذي سيعنيه ذلك إذا واصل «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» و«الحزب الديمقراطي الاجتماعي» ائتلافهما الكبير؟

