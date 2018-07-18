5 مليارات درهم مكـاسب «الإمارات دبي الوطني»

دبي (الاتحاد)

حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج مالية قياسية وذلك بارتفاع صافي الربح بنسبة 29% ليصل إلى 5.0 مليار درهم. وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 20%، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، نتيجة نمو القروض وإحراز مزيد من التحسن في الهوامش.

كما حظي الأداء التشغيلي بدعم قوي ناتج عن التحسن في المخصصات بنسبة 40%. ولا تزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي، حيث شهدت مزيداً من دعم نسب رأس المال نتيجة الأرباح المحتجزة التي ترافقت مع استقرار في السيولة ومعدلات جودة الائتمان.

وبلغ صافي الربح 5 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 29% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 20%، مقارنة بالعام السابق، نتيجة نمو القروض وبدعم من التحسّن المستمر في الهوامش.