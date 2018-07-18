5 مليارات درهم مكـاسب «الإمارات دبي الوطني»

دبي (الاتحاد)
حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج مالية قياسية وذلك بارتفاع صافي الربح بنسبة 29% ليصل إلى 5.0 مليار درهم. وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 20%، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، نتيجة نمو القروض وإحراز مزيد من التحسن في الهوامش.
كما حظي الأداء التشغيلي بدعم قوي ناتج عن التحسن في المخصصات بنسبة 40%. ولا تزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي، حيث شهدت مزيداً من دعم نسب رأس المال نتيجة الأرباح المحتجزة التي ترافقت مع استقرار في السيولة ومعدلات جودة الائتمان.
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وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 20%، مقارنة بالعام السابق، نتيجة نمو القروض وبدعم من التحسّن المستمر في الهوامش.
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