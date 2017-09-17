النساء السوداوات.. وقفة ضد العنصرية

كارين عطية*

في الآونة الأخيرة، يبدو أن البيت الأبيض والشركات الكبرى قد أصبحت أكثر غضباً من كلمات «عنصري» و«أنصار تفوق البيض» أكثر من غضبها من العنصرية والإيمان بسيادة البيض.

وقد اندلعت عاصفة من الجدل على تويتر بعد أن وصفت «جيميل هيل»، المذيعة بشبكة «أسبن» الرئيس دونالد ترامب بأنه «عنصري من أنصار تفوق البيض». ورداً على ذلك، قامت القناة بتوبيخها علناً، قائلة إن تعليقاتها «لا تمثل آراء الشبكة»، وإنها أدركت أن أفعالها كانت غير مناسبة. ويُقال إن شبكة «أسبن قد حاولت منع جيميل من الظهور على الهواء، بيد أن هذا لم يكن كافياً بالنسبة للبيت الأبيض. فقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض «سارة هكابي ساندرز» إن تغريدات «هيل» كانت «بالتأكيد شيئاً أعتقد أنه مخالفة توجب الفصل من العمل».

هذه هي المتحدثة الإعلامية لنفس الشخص الذي وصف الرئيس السابق باراك أوباما بأنه عنصري عندما كان يعمل في شبكة (إن. بي. سي) نفس الشخص الذي تباطأ عندما طلب منه التنصل من «كو كلوكس كلان» (المنظمات الأخوية في الولايات المتحدة التي تؤمن بالتفوق الأبيض)، والذي أكد زعمه أن «كلا الجانبين» كان مسؤولاً عن العنف في تجمع النازيين الجدد في (شارلوتسفيل)، والذي انتهى بدهس امرأة من قبل رجل يُقال إنه يحمل أيديولوجيات تفوق البيض. وفي الآونة الأخيرة أضاف ترامب ضغوطاً على شبكة (أسبن) الرياضية عندما كتب مغرداً على صفحته على موقع «تويتر» ما نصه أن «قناة أسبن ستدفع ثمناً باهظاً على سياستها وبرامجها السيئة.. إن متابعي القناة يتركون مشاهدتها بوتيرة مرتفعة... اعتذروا عن الكذب!».

لقد ساعدت النساء السوداوات الرجال البيض في الصعود إلى الفضاء. وحققن فوزاً متعاقباً في مباريات التنس. كما ساعدت النساء السوداوات على تغيير صناعة مستحضرات التجميل. لقد تمكنا حتى من الوصول إلى البيت الأبيض. ولكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن هؤلاء الذين في السلطة يفضلون إسكات ألسنة النساء السود في جميع أنحاء العالم، لا سيما فيما يتعلق بالتعصب، والتحيز الجنسي، وتفوق البيض الذي يهدد حياتنا اليومية. و«هيل» ليست أول شخصية عامة تصف ترامب بأنه قائل بتفوق البيض. فقد سبق أن وصفت «دانا ميلبانك» زميلتي في صحيفة «واشنطن بوست» المرشح ترامب في عام 2015 بأنه متعصب. وهذا الأسبوع، قامت ملكة جمال تكساس «مارجانا وود» بتوبيخ ترامب خلال الجزء الخاص بالأسئلة والأجوبة الذي تخلل مسابقة ملكة جمال أميركا بسبب استجابته للأحداث التي شهدتها شارلوتسفيل، بولاية فيرجينيا. وقد كانت آمنة من مخالب ترامب على تويتر. ورغم ذلك، فإن «هيل»، وهي امرأة سوداء، الوحيدة التي تريد إدارة ترامب فصلها من عملها لأنها قالت ذلك.

ولا يقتصر إسكات الشخصيات البارزة من النساء السود اللائي يتحدثن جهراً عن العنصرية على أميركا. ففي بريطانيا العظمى، قامت شركة «لوريال باريس» مؤخراً، بفصل عارضة الأزياء السوداء «مونرو برجدروف» لأنها قامت بنشر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي عن الامتيازات التي يحصل عليها البيض. وتحدثت نائبة حزب العمل «ديان ابوت» عن تزايد العنصرية والتمييز الجنسي الذي واجهته كعضوة في البرلمان، حتى لدرجة أن قام أحد أعضاء حزب المحافظين بتقاسم صورة لها كقرد يضع أحمر الشفاه.

عندما يتعلق الأمر بالكفاح من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة، فإن النساء السوداوات منذ البداية كن في الخطوط الأمامية التي تناهض العنصرية والتحيز الجنسي والمناداة بتفوق البيض.

إننا لم نسكت إذن، ولن يتم إسكاتنا الآن.

*كاتبة أميركية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»