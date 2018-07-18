2.44 مليار درهم صــافي أربــاح «دبي الإسلامي»

دبي (الاتحاد)

حقق بنك دبي الإسلامي صافي أرباح المجموعة ليبلغ 2.44 مليار درهم للنصف الأول من العام 2018، بزيادة نسبتها 14% مقارنةً بـ2.14 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2017، وارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 5.57 مليار درهم، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بـ4.86 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2017.

قفز صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى 4.03 مليار درهم، بزيادة قدرها 10% مقارنة بـ 3.67 مليار درهم حققها البنك في الفترة نفسها من عام 2017، وصلت خسائر انخفاض القيمة إلى 392 مليون درهم، واستمرت الإدارة الفعالة للتكاليف مع معدل التكلفة إلى الدخل عند 29.4%، وتحسن صافي هامش الدخل التمويلي إلى 3.15%، ليصل الآن إلى أعلى نطاق للتوجه في هذا العام.

وارتفع صافي الموجودات التمويلية إلى 141.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6% مقارنة ب 133.3 مليار درهم في نهاية عام 2017، وارتفعت استثمارات الصكوك إلى28.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18% مقارنة مع 24.0 مليار درهم في نهاية عام 2017.

وصل إجمالي الموجودات إلى 215.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4% مقارنة مع207.3 مليار درهم في نهاية عام 2017.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: «تبدو المبادرات الجديدة التي أعلنت عنها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً لتشجيع النمو الاقتصادي عبر مختلف القطاعات الرئيسة إيجابية للغاية بالنسبة للشركات، وكذلك الأسواق المالية على مدى السنوات القادمة».

يعد طرح القوانين الجديدة لرأس المال خطوة قوية أخرى من قبل الجهات التنظيمية، وتهدف إلى تعزيز القوة المالية للقطاع بشكل عام والحفاظ على مصلحة جميع المساهمين مع خلق فرص نمو جديدة في الوقت ذاته.