الأمن الإلكتروني البحري

إلياس جرول*

تنشغل القيادة العسكرية في الولايات المتحدة هذه الأيام بالبحث عما إذا كانت أنظمة الكمبيوتر التي تستخدمها هي المسؤولة عن أحد حادثي اصطدام تعرضت لهما مدمرتان أميركيتان مع باخرتين تجاريتين خلال الأشهر القليلة الماضية. وقد جاءت أخبار هذا التطور الجديد الخميس الماضي على لسان الأدميرالة البحرية «جان تاي» التي تشغل منصب نائبة قائد العمليات لشؤون المعلومات والحروب البحرية.

وقالت «جان» عند حضورها المفاجئ إلى «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» في واشنطن، إن عمليات التحقيق في هاتين الحادثتين تواجه حالة من الغموض فيما يتعلق بأسباب حدوثهما بما في ذلك الشك في أن يكون قراصنة المعلومات قد تمكنوا من اختراق أنظمة الكمبيوتر الخاصة بتشغيل وتوجيه المدمرة الأميركية «جون إس ماكين» قبل حادثة اصطدامها بباخرة تجارية يوم 21 أغسطس الماضي، والغريب في الأمر هو أن التحقيقات المذكورة لا تتطرق أبداً إلى احتمال تعرض المدمرة الأميركية الثانية «فيتزجيرالد» إلى القرصنة الإلكترونية عند اصطدامها بباخرة تجارية ترفع علم دولة الفلبين يوم 17 يونيو الماضي قريباً من الجزر اليابانية.

وقالت «تاي» في تعليقها على هذه التطورات: «عندما لاحظنا التقارب الزمني بين حادثتي ماكين وفيتزجيرالد، تراءت لنا تساؤلات عما إذا كانت طريقة المعالجة الحاسوبية هي السبب الكامن وراء حادثتي الاصطدام». وأضافت «تاي» في حديثها أن قيادة القوات البحرية في الولايات المتحدة لا تمتلك حتى الآن أي دليل على أن الهجوم الافتراضي هو السبب المباشر في أي من حادثتي التصادم، إلا أنها أمرت بإجراء تحقيق مفصل في حادث اصطدام المدمرة ماكين من أجل التوصل إلى إجابة محددة عن التساؤلات التي يتم تداولها حول الموضوع.

وقالت «تاي» إن القيادة البحرية الأميركية وضعت خطة لاستخدام نتائج التحقيق في حادثة اصطدام المدمرة ماكين لوضع استراتيجية جديدة للتحقيق في حوادث خرق الأمن الافتراضي لأساطيل القوات البحرية في المستقبل.

والجدير بالذكر أن حادثتي التصادم تسببتا في مقتل 17 جندياً أميركياً فضلاً عن الأذى المعنوي الذي لحق بالقوات البحرية الأميركية كلها. وعقب توارد الأخبار حول حادثة الاصطدام الثانية (للمدمرة جون ماكين)، أصدر قائد العمليات البحرية جون ريتشاردسون أوامره بوقف كل العمليات المبرمجة، وطلب من الجهات المعنية في قيادة القوى البحرية إجراء عملية مراجعة شاملة لكل الإجراءات والتدابير الأمنية المعتمدة في الأساطيل الأميركية العاملة في أعالي البحار.