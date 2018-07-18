«الياه سات» تنظم أنشطة للزوار في «ياس مول»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك زوار «ياس مول» بأبوظبي في العديد من الأنشطة المرتبطة بعالم الفضاء تنظمها «الياه سات»، المتخصصة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. وتتضمن هذه الأنشطة، التي تستمر لغاية 22 يوليو، تجربة التجول في الفضاء بتقنية الواقع الافتراضي بالإضافة إلى العديد من المسابقات والألعاب الترفيهية الشيقة ومقصورة للتصوير.

وستتيح هذه الأنشطة للزوار فرصة التعرف على المزيد من المعلومات عن عالم الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، بالإضافة إلى المزيد عن أحدث أقمار الياه سات الفضائية «الياه 3»، الذي تم تطويره لربط الملايين من الناس حول العالم بخدمات الإنترنت، لتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.