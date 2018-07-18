«ديوا» تحصل على «آيزو» أمن المعلومات

دبي (الاتحاد)

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على شهادة الأيزو (27001:2013) التي تعد أعلى معيار على مستوى العالم في نظام إدارة أمن المعلومات، وذلك بعد توسيع نطاق تطبيق معايير الشهادة، ليشمل كل قطاعات وأقسام وعمليات الهيئة. وتسلم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة الشهادة من مسؤولي المعهد البريطاني للمعايير الذي أجرى عمليات التقييم والتدقيق.

وقال سعيد محمد الطاير «أطلقت الهيئة استراتيجيتها الأمنية 2021 تماشياً مع «خطة دبي الاستراتيجية للأمن الإلكتروني التي تهدف إلى توفير الحماية المتكاملة، وتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية في الابتكار والسلامة والأمن والتميز، حيث نسعى دائماً لتبني أفضل الحلول في مجال الأمن الإلكتروني للمساهمة في جعل إمارة دبي مقياساً إرشادياً للمدن الذكية».