«طيران الإمارات» تنقل 5 ملايين مسافر على خط بيروت

دبي (الاتحاد)

وصل ‬عدد ‬الركاب ‬الذين ‬نقلتهم ‬طيران ‬الإمارات ‬على ‬خط ‬بيروت ‬منذ ‬انطلاق ‬خدمتها ‬بين ‬دبي ‬والعاصمة ‬اللبنانية، ‬إلى ‬5 ‬ملايين ‬راكب. ‬واحتفلت ‬الناقلة ‬بهذه ‬المناسبة ‬في ‬مطار ‬رفيق ‬الحريري ‬الدولي ‬في ‬بيروت، ‬حيث ‬قامت ‬بترقية ‬درجة ‬السفر ‬لعدد ‬من ‬ركابها ‬المسافرين ‬إلى ‬دبي.

وقالت تماضر قوتلي، مديرة طيران الإمارات في لبنان «يعكس استمرار وتطور خدماتنا إلى لبنان على مدى 27 عاماً التزامنا تجاه هذه الدولة. ويسرنا أن نوفر للبنانيين خيارات سفر على 21 رحلة أسبوعية من وإلى بيروت وأن نسهل تواصلهم مع أصدقائهم وعائلاتهم، كما نتطلع إلى مواصلة نمو عملياتنا وتعزيزها في المستقبل».

وكانت طيران الإمارات قد بدأت خدمة لبنان في عام 1991، بمعدل 3 رحلات أسبوعياً. وتواصل تطوير الخدمة من خلال زيادة عدد رحلاتها وفقاً لمتطلبات السوق، حيث تشغل الآن 3 رحلات يومياً بطائرات بوينج 777.‏‭

وتربط طيران الإمارات المواطنين اللبنانيين والمقيمين بنحو 160 وجهة عالمية عبر دبي. ومنذ عام 2015، نقلت طيران الإمارات أكثر من 54 ألف طن من الشحنات من وإلى لبنان ما ساهم في دعم الشركات والمصدرين.