ذكريات غزة في معرض الفلسطيني شاهين بسيرتا الجزائرية

مختار بوروينة (الجزائر)

حمل الفنان التشكيلي الفلسطيني الشاب سليمان شاهين عبر معرضه رسالة حب من مدينته غزة إلى سيرتا، مدينة الجسور المعلقة بقسنطينة، التي يقيم ويدرس بها، مزيناً جدران قاعة العروض بقصر الثقافة على مدار قرابة نصف شهر بـ37 لوحة فنية، 12 منها مطبوعة بسبب صعوبة نقل اللوحة الأصلية من فلسطين إلى الجزائر، أغلبها عبارة عن بورتريهات لشخصيات سجلت اسمها في التاريخ العربي، علاوة على أطفال الحجارة وأطفال آخرين من أفريقيا وبوتريهات أخرى تحمل بصمات دول عربية أخرى. وقال الفنان شاهين صاحب ال19 ربيعاً، «لقد جئت إلى الجزائر بعد حصولي على منحة دراسية، لكن تعذر علي الالتحاق بسبب ظروف الحصار المفروضة من طرف الاحتلال الإسرائيلي، حيث إنني التحقت بقسنطينة منذ شهرين فقط، وأدرس بجامعة صالح بوبنيدر فنون تشكيلية».

وقال «هذا المعرض يعد أول تجربة لي خارج فلسطين»، قبل أن يصرح «جئت حاملاً معي ذكرياتي الجميلة من مدينتي غزة لأقدم بورتريهات أعتبرها أكثر تأثيراً وتعبيراً من أي نوع آخر من اللوحات».