دبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» اتفاقية شراكة حصرية مع «إنجازات لنظم البيانات»، لخدمات تكنولوجيا المعلومات الآمنة والتحوّل الرقمي، ومقرها أبوظبي، بهدف دعم قطاع الأعمال في إمارة الشارقة.

وبموجب الشراكة، تتعاون (شروق) مع «إنجازات»، المملوكة بالكامل من قبل مجموعة «مبادلة»، بهدف تعزيز حضور الشركة في الشارقة ودعم استراتيجية التحول الرقمي في الإمارة، في حين تقدم «إنجازات» الدعم اللازم لقطاع الأعمال في الشارقة من خلال خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية المتطورة التي تقدمها، إلى جانب الخدمات الاستشارية وتنفيذ النظم.

وقع الاتفاقية مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لـ(شروق)، وخالد الملحي، الرئيس التنفيذي لـ«إنجازات»، في مركز «1971» للتصاميم، في جزيرة العلم بالشارقة.

وقال السركال، على هامش توقيع الاتفاقية «تشهد الشارقة تطوراً ملحوظاً في تقديم خدمات رقمية عالمية المستوى إلى شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والأفراد في الإمارة، وانطلاقاً من ذلك، جاء توقيع هذه الاتفاقية مع (إنجازات) لدعم جهود الإمارة في تبني التحوّل الرقمي في جميع مناحي الحياة، باعتبارها شركة رائدة وصاحبة خبرة عريقة في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وحلول مراكز البيانات الآمنة».

وقال خالد الملحي «تمثل شراكتنا مع شروق خطوةً متقدمةً نحو تعزيز مسيرة التحوّل الرقمي في دولة الإمارات، وتعتبر الشارقة إحدى الأسواق المستهدفة الرئيسة لشركة إنجازات، التي تحمل لنا العديد من الفرص الواعدة لتوسيع نطاق أعمالنا، من خلال دعم القطاعين العام والخاص بخدماتنا المتميزة في ظل الطلب المتنامي على خدمات تكنولوجيا المعلومات».