15 فناناً واعداً يتوجون تخرجهم بمعرض «المجتمع والنقد الفني»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

الحياة تتجدد وتتطور من جيل إلى جيل، والفن البصري أسرع المواهب وأقدرها لالتقاط هذا التطور ومواكبة إيقاع الحياة وملامحها المتجددة. ومعرض «المجتمع والنقد الفني»، الذي افتتح أول أمس، يأتي تتويجا لبرنامج منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين 2016/&rlm2017 الدفعة 4 الذي دام عاما كاملا. ويستضيف الحدث «معرض421» لغاية 14 يناير 2018، وذلك ضمن مهمته لدعم ومساندة لهؤلاء الشباب من أصحاب المواهب الناشئة من داخل دولة الإمارات والمنطقة.

يضم المعرض أعمالا مبتكرة لإبداعات 15 فنانا واعدا، أكملوا هذا البرنامج التعليمي والفريد من نوعه، وانطلقوا ليعبروا عن تجاربهم التشكيلية المتميزة بمشاعر الشباب ورؤاهم الفنية الواعدة. وقد عمل الفنانون المشاركون في هذا المعرض إلى جوار بعضهم على مدار عام كامل في بيئة الاستديو الخاص بمؤسسة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين ليخرجوا بأعمالهم من الاستوديو إلى الساحة الثقافية والمجتمعية في المدينة.

وتعتبر منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين، برنامجا متخصصا ومكثفا في مجال تعليم الفنون يمتد لعشرة أشهر، ويستهدف الفنانين الواعدين في دولة الإمارات، وتشرف على إدارة البرنامج، مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان بالشراكة مع كلية «رود آيلاند» للتصميم، وهي مؤسسة تعليمية رائدة في مجال الفنون الجميلة على مستوى العالم.

وفي تصريح لـ «الاتحاد» قال سيف سعيد غباش، المدير العام لدائرة الثقافة والسياحة، إن المعرض مختلف عن المعارض السابقة، ويضم جميع أنواع الفن، وجاءت هذه الأعمال التشكيلية بعد التدريب الذي حصل عليه الطلبة من خلال منحة ورعاية وإدارة منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين، فالمعرض جميل جدا، ويستطيع الفنان الإماراتي والمقيم في الدولة أن يعبر عن أفكاره ومشاعره من خلال أعمال متنوعة خرجت عن أسلوب المدارس الفنية المتعارف عليها، متمنياً على جميع الفنانين أن يتابعوا إبداعاتهم.

وأكد غباش أن ما تقدمه مؤسسة سلامة بنت حمدان مكمل لنجاح استراتيجية أبوظبي في قطاع الثقافة، قائلا: كلنا نكمل بعضنا، والمؤسسة عندها دائما برنامج حافل بالثقافة والفنون من خلال ورش العمل والمعارض، وأشاد بما تضمنه المعرض من لوحات تستلهم معالم التراث، لافتا إلى أن التراث والمحافظة عليه مهم، وأن شبابا يرسمون طبيعة الإمارات كما يعبرون عن التراث في بعض أعمالهم الفنية وبطريقة حديثة يستطيعون أن يتفاعلوا معها، مثلما عبرت الفنانة عائشة المهيري عن تراث البحر ودونته في شكل فني لافت وجميل جدا.

وقالت خلود العطيات مدير الفنون والثقافة بالمؤسسة: إن المعرض يضيف الكثير لأعمال مؤسسة سلامة بنت حمدان، التي تهدف إلى رعاية وعناية الفنانين الناشئين من إماراتيين ومقيمين وهذه الدفعة الرابعة، هذا يمثل اهتمامنا بهم على مدى هذه السنين، لافتة إلى الإضافة في تنوع أعمال المعرض وإظهار المهارات بمستوى من الاحتراف بحيث يتطور كل سنة عما قبلها، كما أن المتقدمين على البرنامج في ازدياد.

الخريجون

آمنة الصالح - أريب مسعود - عائشة بن حاضر - دينا خورشيد - فاطمة عمر - فورشتن بينيمان - غادة دا - هشيل اللمكي - حاتم حاتم - ميثاء عبدالله - مالدا الصمدي - مريم الزعابي - منى بيتي - رند عبد الجبار - سارة الأحبابي -