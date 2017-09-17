الإمارات ضيف شرف معرض عمّان الدولي للكتاب

محمد عريقات (عمان)

تنطلق فعاليات معرض عمّان الدولي للكتاب في دورته السابعة عشرة، في الفترة ما بين الرابع والرابع عشر من شهر أكتوبر المقبل، في صالة معرض السيارات الدولي- طريق المطار بمشاركة عشرين دولة عربية وأجنبية، وبرعاية ملكية سامية، وتحت عنوان «كلنا نقرأ». يقام المعرض على مساحة «9000» متر مربع، ويشمل تأمين الخدمات اللوجستية كافة بما في ذلك تكييف المكان، وموقف للسيارة إلى جانب تأمين المرافق الصحية لزوار المعرض.

واختارت اللجنة الثقافية المنبثقة عن معرض عمان الدولي للكتاب، دولة الإمارات العربية المتحدة «ضيف شرف» المعرض للعام الحالي. وسيقام برنامج ثقافي أردني إماراتي، توضع الآن اللمسات الأخيرة عليه، ويتضمن البرنامج قراءات قصصية، فقرات للأطفال، إلى جانب إقامة حفلات توقيع كتب في أجنحة الدور المشاركة في المعرض.

يقام المعرض بالشراكة بين أمانة عمان الكبرى ووزارة الثقافة، وبدعم من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ويشارك فيه زهاء «400»، دار نشر بشكل مباشر أو من خلال توكيلات. وقد تم تشكل هيئة استشارية عليا للمعرض برئاسة معالي وزير الثقافة يشارك فيها كل من: أمين عمان الكبرى، وزير التعليم العالي، ووزير التربية والتعليم، ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين. وقد أعلنت الهيئة الإدارية في اتحاد الناشرين الأردنيين أنه تم اختيار الناشر وائل أبو غربية، رئيسا للجنة المعرض، وذلك في اجتماعها الأول الذي عقد الأسبوع الماضي، وتم تشكيل لجان المعرض الفرعية، اللجنة الفنية، الثقافية، الإعلامية، العلاقات العامة والتسويق.