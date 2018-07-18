«إمباور» تزود مشاريع «البراري» بـ 6000 طن تبريد

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة «إمباور» اتفاقية مع «أبواب» العقارية، مطور مشروع البراري، لتزويد مشروعي «سفنث هفن»، وأشجار، بخدمات تبريد المناطق، بـ6 آلاف طن تبريد في المرحلة الأولى. كما أعلنت «إمباور» استحواذها على محطة البراري، التي تم تخصيصها لتزويد المشروعين بخدمات تبريد المناطق. ووقع الاتفاقية أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إمباور»، ونادية زعل الرئيس التنفيذي، لشركة «البراري». وقال ابن شعفار «نحن فخورون بتوقيع الاتفاقية لتوفير خدمات التبريد المركزي عالية الفعالية لمشروع البراري، أحد أبرز وجهات الحياة العصرية في دبي، لما يتمتع به من موقع استراتيجي في قلب المدينة ضمن بيئة مستدامة تشجع المقيمين والزوار على الحياة الصحية المستدامة. وتأتي الاتفاقية لتعكس الإقبال الإيجابي ضمن قطاع العقارات على الاستثمار في مجال الاستدامة البيئية، وسيتم تزويد المشروع المستدام ضمن عدة مراحل باستخدام أحدث الابتكارات والأساليب المستدامة في مجال أنظمة تبريد المناطق».

وقالت نادية زعل «يعتبر مشروع البراري القلب الأخضر النابض لدبي، ونحن ملتزمون بالسعي دائماً لتوظيف أحدث التقنيات المستدامة التي تتضمن ميزات صديقة للبيئة، وشراكتنا مع «إمباور» هي خير دليل على ذلك».