اليازية بنت نهيان تشارك في معرض «إمارات الرؤى» في برلين

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان في معرض «إمارات الرؤى» في برلين، والذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ونظمته مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في قاعة مي كوليكترز في برلين بألمانيا، وافتتحه سعيد الشحي، القائم بالأعمال لدى سفارة الدولة في ألمانيا، بحضور هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المدير الفني لمهرجان أبوظبي، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار الشخصيات ومحبي الفن التشكيلي ونخبة من الإعلاميين.

قدمت الشيخة اليازية في المعرض منحوتة كبيرة ورائعة بعنوان «كيرم استيشن» تمزج بين الماضي والحاضر من جهة والطابعين المحلي والعالمي من الجهة الأخرى، حيث تجتمع العناصر التقليدية والمعاصرة فيها من خلال دمج لعبتين معاً هما لعبة «الكيرم» الكلاسيكية الشعبية ذات الأصول الشرقية، مع عناصر لعبة «البلاي استيشن» الحديثة وواسعة الانتشار. وتتساءل الفنانة من خلال هذا العمل: ماذا يمكن أن يحدث عند الجمع بين هاتين اللعبتين المختلفتين؟

وللشيخة اليازية مجموعة تشكيلية تحمل هوية التصميم والفكرة ذاتها، واختيرت إحداها لتكون ضمن مقتنيات متحف الشيخ زايد، وقد تخطت هذه القطع الفنية بإبداع فني ولمسات من الحركة والإضاءة الفجوة بين الكلاسيكي والحديث وبين المحلي والعالمي، لتقدم لعبة تجسد تفاصيلها وعناصرها اتجاهات الثقافتين المحلية والدولية، ولتؤكد الشيخة اليازية أن الأشياء البسيطة المحببة تجمع الناس وتخلق نوعاً من الآلفة والتواصل.

وتلتقط الأعمال الفريدة للشيخة اليازية عناصر التراث والحداثة، وفي العمل الفني «كيرم استيشن» توحّد بينها لصنع تفسيرات منسجمة تجمع القديم بالجديد، وتقوم ببراعة بدمج التأثيرات التاريخية الثقافية مع لمحات حديثة. وتُشكّل أعمالها تحدياً للمفاهيم العامة، ودعوة للآخرين لرؤية الفن بطريقتها الخاصة.

عُرضت أعمال الشيخة اليازية في العديد من المعارض في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. كما تعد ناشطة في مجال الأعمال الإنسانية، وكثيراً ما تصُب أعمالها في هذه الجهود. فكانت الراعية لمعارض فنية عديدة ومنها: معرض ومزاد كنوز للفنون الجميلة في لندن، بتنظيم من شركة المزاد العالمية كريستيز.

وبمناسبة عام الخير شاركت اليازية في مزاد فني خيري نظم في دبي لصالح منظمة اليونيسف لدعم الأطفال، ومزاد خيري لصالح مرضى السرطان في أبوظبي. أقامت معرضها الشخصي المنفرد الأول بعنوان «تواصل» في «آرت سبيس» جاليري في دبي في عام 2011، وأطلقت المونوغراف الخاص بها «اتجاهات» في «فن أبوظبي» في عام 2014، وحصلت على الجائزة الدولية للفنان الناشئ 2014 عن العمل الفني«كيرم استيشن» والذي اختير ليكون ضمن مقتنيات متحف الشيخ زايد.