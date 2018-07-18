«المدينة المستدامة» تخفض بصمتها الكربونية 150 طناً سنوياً

دبي (الاتحاد)

اعتمدت المدينة المستدامة، أول مجمع سكني مستدام يعمل بكامل طاقته في الشرق الأوسط، وقود الديزل الحيوي (B100) لاستخدامه في إنشاء المباني الجديدة ضمن المرحلة الثانية من المشروع. ويتم تصنيع بديل الوقود المتجدد من زيوت الطهي المستعملة التي يتم استهلاكها في مطاعم المدينة المستدامة، ما يساعدها على تقليل انبعاثاتها الكربونية، بما يصل إلى 150 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً خلال فترة تشييد هذه المباني.

وقال فارس سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة «دايموند ديفلوبرز» المسؤولة عن تطوير المدينة المستدامة: «الديزل الحيوي يقلل جميع أشكال تلوث الهواء تقريبًا، وعلى وجه الخصوص الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وبفضل التحول إلى هذا النوع من الوقود».

ويتم تصنيع الديزل الحيوي (B100)، عن طريق إعادة تدوير زيت الطهي المستعمل، باستخدام مصفاة بيولوجية للوقود المحايد في مجمع دبي للاستثمار. وبالمقارنة مع وقودي البنزين والديزل التقليديين، يسهم الديزل البيولوجي في خفض الانبعاثات الضارة، مثل أول أكسيد الكربون بنسبة 50%، والغازات الهيدروكربونية متعددة الأقطاب بنسبة 90%، وأكاسيد النيتروجين بنسبة 95%، والجسيمات الضارة بنسبة 99%.