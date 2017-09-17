«الشارقة للراوي» ينطلق 25 الجاري بمشاركة باحثين من 25 دولة

إبراهيم الملا (الشارقة)

تحت شعار «السير والملاحم» وضمن مناخ حكائي ثري وزاخر بالروايات الشفهية والحقول الثقافية والمحاور التداولية وبحضور الـ 117 راوياً وخبيراً وإعلامياً من أكثر من خمس وعشرين دولة، تنطلق الدورة الـ 17 لملتقى الشارقة الدولي للراوي في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وحتى السابع والعشرين من الشهر ذاته.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمعهد الشارقة للتراث، للإعلان عن فعاليات ومحاور الملتقى، بمشاركة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس المعهد ورئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، وعائشة الحصان الشامسي المنسق العام للملتقى، وسبق المؤتمر عرض فيلم وثائقي تضمن صوراً ومشاهد لبدايات انطلاق يوم الراوي في العام 2001 وحتى آخر دوراته العام الماضي.

وقال المسلم في بداية المؤتمر: «في كل عام يتجدد اللقاء بالرواة والإخباريين في ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي أصبح قبلة يؤمها حملة التراث الشعبي ومحبيه من كل مكان، كما يتجدد الشوق إلى من فارقتنا أرواحهم، لكن ذكراهم لا تزال باقية، نحتفي بها كل حين في رحلة جميلة وشائقة، بدأت تباشيرها تلوح في الأفق في السادس والعشرين من سبتمبر عام 2001 بعد عام من رحيل الراوي الكبير و(دفتر الشارقة) راشد الشوق، رحمه الله»،مضيفاً أن الملتقى أصبح على موعد سنوي مع الوفاء، ومناسبة للاحتفاء ورد الجميل إلى الرعيل الأول الذين من حماة التراث، وحراس التقاليد، وحفّاظ ذاكرة الوطن، ومنصة للاحتفال بمن يستحقون التكريم.

ولفت المسلم إلى أن الدورة الجديدة من الملتقى سوف تنطلق بحلّة جديدة، ومضمون ثري، وستكون دولة الكويت الشقيقة هي ضيف شرف هذا العام، نظرا لما تتمتع به من رصيد كبير في التراث الثقافي، وتقديراً لما تمتلكه الكويت من إرث متنوع في مجال التراث البحري، ممثلاً في أبحاث ودراسات وإصدارات الدكتور يعقوب يوسف الحجّي، وقال إن هذه المشاركة تعدّ من الإضافات النوعية المميزة التي تزيّن سجل الملتقى.

وذكر المسلم أن الدورة الجديدة من الملتقى ستتضمن فضاءات أكثر رحابة واتساعا، فيما يخص البرامج الفكرية والثقافية المصاحبة، والتي تشمل 21 فعالية، و17 ورشة، ومشاركة خمس فرق فنية، بالإضافة إلى 17 فعالية موزعة بين مباني المعهد والمواقع الخارجية.

بدورها، تحدثت عائشة الحصان الشامسي المنسق العام للملتقى عن طبيعة الفعاليات والبرامج والمحاور الفكرية والنقاشية التي يقدمها الملتقى، ومنها: إقامة الندوة الرئيسة للملتقى بعنوان «السير والملاحم، الأثر والاستلهام» بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والعرب والأجانب، ونوهت الشامسي إلى تناول الندوة لملاحم وسير مهمة مثل سيرة سيف بن ذي يزن، والسيرة الهلالية، وسيرة عنترة بن شداد، وعلي الزيبق، ومن الملاحم العالمية، ملحمة «كاليفالا» من فنلندا، وملحمة «مناس» من قرغيزستان، وملحمة «المهاتابهراتا» من الهند، وغيرها.

وأشارت الشامسي إلى الفقرات المهمة الأخرى، ومنها افتتاح المعرض المصاحب للملتقى، وتنظيم ندوة حول الشخصية المكرمة، وهو الدكتور يعقوب الحجّي من دولة الكويت، بالإضافة إلى المقاهي التراثية، وإقامة حفل سمر، يتضمن الالتقاء بالرواة والاستماع للسير والملاحم والحكايات من بلدان وثقافات متعددة.