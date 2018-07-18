«الإمـارات للألمنيوم» تعتمد معايير التوريـد في تصنيع السيارات

دبي (الاتحاد)

تلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، شهادة معيار فرقة العمل الدولية للسيارات 16949:2016، ‬وهو ‬أحدث ‬المعايير ‬العالمية ‬التي ‬وضعتها ‬والتي ‬تهدف ‬لضمان ‬إدارة ‬أكثر ‬صرامة ‬للجودة ‬في ‬سلسلة ‬التوريد ‬العالمية ‬الخاصة ‬بها.

وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الشركات العاملة في مجال تصنيع السيارات بالألمنيوم منذ عقود من الزمن كما كانت واحدة من قلائل الشركات المنتجة للألمنيوم والمعتمدة بمعيار إدارة الجودة السابق ‏ISO/‏TS‭ ‬16949 ‬في ‬سلسلة ‬التوريد ‬في ‬مجال ‬صناعة ‬السيارات، ‬والذي ‬أنشئ ‬عام ‬1999 ‬وتم ‬تعديله ‬عام ‬2009.

وبمثل المعيار الذي استبدل، تم تطوير معيار إدارة الجودة السابق ‏ISO/‏TS‭ 16949:2016 ‬من ‬قبل ‬فرقة ‬العمل ‬الدولية ‬للسيارات، ‬وهي ‬مجموعة ‬من ‬الشركات ‬الرائدة ‬في ‬مجال ‬تصنيع ‬السيارات ‬تضم ‬مجموعة ‬بي ‬إم ‬دبليو ‬وجنرال ‬موتورز ‬وفورد ‬وفولكس ‬فاجن. ‬والجدير ‬بالذكر ‬أن ‬الشركات ‬العاملة ‬بصناعة ‬السيارات ‬هي ‬ثاني ‬أكبر ‬مستخدم ‬للألمنيوم ‬الذي ‬تنتجه ‬شركة ‬الإمارات ‬العالمية ‬للألمنيوم ‬بعد ‬شركات ‬البناء.

وقال عبدالله جاسم بن كلبان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يستخدم الألمنيوم لدينا بفضل عملائنا في سلسلة توريد السيارات في تصنيع السيارات والمركبات الأخرى التي يقودها الناس في جميع أنحاء العالم. ويتوقع السائقون أن تكون مركباتهم آمنة وذات جودة عالية ومصنوعة بمسؤولية. وكوننا مورداً رئيساً للمعدن للشركات العاملة في صناعة السيارات، رحبنا بتطوير هذا المعيار الجديد الذي يهدف الى ضمان الجودة في سلسلة التوريد، ويسعدنا أنه تم اعتماد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بشكل رسمي».

يهدف معيار ‏IATF‭ ‬16949:2016 ‬إلى ‬الحد ‬من ‬حدوث ‬خلل ‬وخسائر ‬في ‬جميع ‬نواحي ‬عملية ‬توريد ‬السيارات، ‬وينص ‬على ‬التحسين ‬المستمر ‬ويشدد ‬على ‬الوقاية ‬من ‬العيوب، ‬ويعزز ‬تقليل ‬النفايات ‬في ‬سلسلة ‬التوريد ‬بأكملها ‬لصناعة ‬السيارات. ‬كما ‬يفرض ‬المعيار ‬الجديد ‬أيضاً ‬متطلبات ‬محددة ‬للأجزاء ‬والعمليات ‬المتعلقة ‬بالسلامة.