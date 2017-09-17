كيف تواجه «الثقافة العربية» الإرهاب؟

محمد عبدالسميع (العين)

ضمن فعاليات اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الدورة الـ (27)، عقدت الجلسة البحثية الأولى بعنوان «الثقافة العربية في مواجهة الإرهاب»، أمس الأول في قاعة الاجتماعات بفندق روتانا العين. شارك فيها حسن مدن (البحرين)، أشرف البولاقي (مصر)، عبدالمنعم الأمير (العراق). وأدارها سعيد الصقلاوي (عُمان).

ورصد حسن مدن في ورقته البحثية، التي حملت عنوان «من يصنع الإرهاب.. مقاربة ثقافية»، أوجه الإرهاب المتعددة وأسبابها المختلفة وما يستتبعها من مقاربات ومعالجات مختلفة تتطلب تدابير سياسية واجتماعية وعسكرية. وأشار إلى أن المقاربة الثقافية هي الجوهر، ووصف الإرهاب بأنه ظاهرة مرتبطة بالإسلام فيه مغالطة كبيرة. وأن الإرهاب ينشأ عندما تتوافر ظروف معينة بصرف النظر عن معتقدات المجتمع. وأن الأنظمة العربية التي تلجأ إلى استخدام الظاهرة الإيمانية شجعت نشاط هؤلاء الدعاة ليصبحوا نجوم التلفزيون ووسائل التواصل، ومن ثم التأثير في قطاعات كبيرة من أفراد المجتمع.

وتساءل البولاقي في بحثه الذي حمل عنوان «الثقافة العربية في مواجهة الإرهاب»: هل تستطيع الثقافة العربية بوضعها الراهن أن تواجه الإرهاب؟ وقال من الخطأ الاعتقاد بأن تقديم العروض والمسرحيات والأمسيات هو الحل. وقدم قراءة ثقافية تتناول مدى قدرة الثقافة العربية الراهنة والمعاصرة على مواجهة الإرهاب. وتطرق إلى خصوصية الإرهاب الناشئ في المجتمعات العربية بانتماء أسبابه إلى بنية الثقافة نفسها. وعلاقة الثقافة العربية بالسلطة وبالأنظمة السياسية، وجهل قطاعات من المثقفين بالمقصود بـ«الثقافة التي تواجه الإرهاب». وأكد ضرورة إطلاق العنان للحريات ووقف كل أشكال النفي والمصادرة، وفض الاشتباك بين ما هو ثقافي وما هو سياسي. وأشار إلى أن الثقافة بمفهومها المعاصر انتقلت وتطورت عن مفاهيمها وتصوراتها التقليدية، وباتت تحول الإنسان من مجرد وجوده الطبيعي إلى الوعي بهذا الوجود وبمفرداته، وهو ما يفرض ضرورة الإيمان بالإنسان وبالأرض وبالواقع، وبالجدل المتواصل بين الوعي وبين مفردات الوجود.

وتناول عبدالمنعم الأمير في بحثه الذي حمل عنوان «فاعلية الثقافة وسطوة الإرهاب، الواقع الموصلي أنموذجاً» محاور عدة منها مفهوم الثقافة والمثقف، والإرهاب ومفهومه، إضافة إلى نبذة تاريخية واجتماعية عن مدينة الموصل وعلاقتها بالتطرف، وصولاً إلى دخول تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إليها عام 2014م، ووقوع المثقف بين سندان السلطة ومطرقة الإرهاب. وأشار إلى أن الإرهاب هو الفعل أو القول الإجرامي الموجه إلى فئة من الناس أو فرقة من الفرق بغرض التطهير العرقي أو الديني أو لأغراض سياسية أو فكرية. وتناول أسباب تمدد تنظيم داعش داخل العراق وسوريا، وقدم عدة معالجات لمواجهة الإرهاب من بينها تفعيل دور الثقافة والمثقف والاهتمام بفئة الشباب من خلال إقامة المراكز التثقيفية وتوعيتهم وتحصينهم ضد الأفكار المنحرفة والهدامة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول أيضاً أمسية شعرية شارك فيها الشعراء: مراد السوداني (فلسطين)، د. عمر قدور (السودان)، سيدي ولد الأمجاد (موريتانيا)، عبدالله غافي (الجزائر)، أحمد العسم (الإمارات)، د. خلية أوريدة (الجزائر)، عمار المسعودي (العراق). وقدمها القاص محسن سليمان (الإمارات).