هيئة تنظيم الاتصــالات تحصد 3 شهادات «آيـزو»

دبي (الاتحاد)

حصلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على ثلاث شهادات من المنظمة الدولية للمعايير «آيزو»، وذلك في إدارة نظام أمن المعلومات وإدارة نظام خدمات تقنية المعلومات وإدارة الطاقة. وتسلم حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات هذه الشهادات خلال اجتماع خاص مع أحمد الخطيب، مدير عام معهد المقاييس البريطاني في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء حصول الهيئة على شهادة آيزو في نظام إدارة أمن المعلومات (ISO 27001:2013) تأكيداً على جاهزية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في إدارة ومراقبة مخاطر أمن المعلومات والحماية والمحافظة على سرية وسلامة، وتوافر المعلومات. كما استطاعت الهيئة الحصول على شهادة الآيزو في إدارة نظام خدمات تقنية المعلومات (ISO 20000-1:2011) لتميزها في مستوى إدارة خدمات تقنية المعلومات، وذلك نتيجة التركيز على الخطط الاستراتيجية لتحسين أداء الخدمات المقدمة للعملاء، ورفع مستوى تقنية المعلومات. وجاء حصول الهيئة على شهادة الآيزو في نظام إدارة الطاقة (ISO 50001:2011) تأكيداً على اتباعها الأساليب التي تكفل تحقيق التحسين المستمر لأداء الطاقة، بما في ذلك كفاءة الطاقة وأمن الطاقة واستخدام الطاقة واستهلاكها.

وقال حمد عبيد المنصوري، «تندرج هذه الشهادات في سياق تعزيز ثقافة التميز وممارسات الجودة لدى الهيئة، تماشياً مع التوجهات العامة في حكومة الدولة، والتي تنسجم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة.

إن الدور الأكبر في هذه الإنجازات يعود إلى تكاتف جهود فرق العمل في الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة من قبل المنظمات الدولية ذات الصلة. ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة لا نألو جهداً في السعي نحو التحسين والتطوير لإحراز المراكز المتقدمة على جميع صعد مؤشرات التنافسية العالمية».

تتلخص أهمية شهادات آيزو في انعكاسها على تميز الهيئة بحيث تم توحيد نظام أمن المعلومات على مستوى أربع إدارات هي تقنية المعلومات، عمليات الحكومة الإلكترونية، الأمن المعلوماتي وإدارة أسماء النطاقات. كما تم توحيد نظام خدمات تقنية المعلومات. وأخيراً تم تطبيق نظام إدارة الطاقة على مستوى الهيئة بفرعيها أبوظبي ودبي، بالإضافة إلى مستودع جبل علي بإشراف من قسم إدارة المباني.