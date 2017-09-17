افتتاح «دار الشعر» في «مراكش»

الشارقة (الاتحاد)

تنفيذاً لمذكرة التفاهم بين وزارة الثقافة والاتصال المغربية ودائرة الثقافة بالشارقة تم افتتاح دار الشعر بمراكش (المملكة المغربية)، حيث دشن الافتتاح عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ووالي جهة مراكز اسفي عبدالفتاح بالجيوي، ومحمد لطفي المريني الكاتب العام لوزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة) مساء يوم السبت (16 سبتمبر الجاري) بدار الثقافة الداوديات.

حضر حفل الافتتاح عبدالفتاح بالجيوي والي جهة مراكز أسفي ممثلاً عن الملك محمد السادس، وعمدة مدينة مراكش محمد العربي بالقايد، ومحمد اليماحي ممثلاً عن سفارة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية، وممثلو السلطات المحلية والهيئات المنتخبة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة، وأعضاء مجلس إدارة دار الشعر، وحشد من الشعراء والمثقفين والمبدعين.

وبدأ الاحتفال بتوقيع الملحق التعديلي لمذكرة التفاهم بين وزارة الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية ودائرة الثقافة بحكومة الشارقة، تلى ذلك تدشين دار الشعر بمراكش، حيث قام الحضور بجولة في الدار التي تم إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والهادفة إلى تعميم بيوت الشعر في العواصم والمدن العربية.

بعدها بدأ الاحتفال الرسمي حيث تم عرض فيلم توثيقي لتجربة دار الشعر بتطوان (المغرب) تضمن الأنشطة النوعية التي نفذتها الدار والتي شكلت نموذجاً متميزاً في الحراك والنشاط الثقافي الذي وفر بيئة حاضنة للمبدعين ومناخاً ثقافياً للجمهور. حيث عبر الوالي عن سعادته بأن تكون مدينة مراكش المحطة الثانية في المغرب ضمن سلسلة بيوت الشعر الجاري تنفيذها في الوطن العربي.

وأشار الوالي في كلمته: إلى هذه المبادرة الثقافية النوعية التي تهدف إلى تعزيز مكانة الشعر العربي، حيث تشتهر مراكش بشعرائها الكبار من الأجيال السابقة، وها هي دار الشعر في مراكش ستقوم بدورها برفد الساحة الشعرية المغربية بالمزيد من الشعراء المغاربة. كما تقدم الوالي بجزيل الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه ورعايته هذه المبادرة.

بعد ذلك ألقى عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة كلمة جاء فيها: تتجدد لقاءات الأخوّة والمحبة بين دولة الإمارات العربية والمملكة المغربية، تأكيداً وتعزيزاً للعلاقات المتميّزة التي تربطنا بفضل رعاية وعناية القيادة الرشيدة في البلدين، وما هذا الجمع الثقافي المبارك إلاّ ثمرة من ثمار الخير التي ينعم بها أهل الثقافة في بلدينا، من خلال التواصل البنّاء بين الشارقة، ومدن المغرب. وأضاف: أنقل لكم تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وتمنياته لكم ولدار الشعر بمراكش كلّ النجاح والتوفيق، كما يسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى وزارة الثقافة والاتصال المغربية التي ما أتيناها بمبادرةٍ إلاّ وسارعت باحتضانها وأضفت عليها الخير كلّه، مقدّرين جهودها المخلصة في إنجاح هذه المبادرة.