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الإمارات تدعو إلى تعاون دولي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
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تاريخ النشر: الخميس 19 يوليو 2018

نيويورك (وام)

دعت لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة إلى بذل المزيد من التعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك، خلال الفعالية الوطنية الرسمية التي استضافتها الدولة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك بشأن موضوع التنمية المستدامة على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

وأكدت خلال الفعالية، أهمية الشراكات الدولية وسلطت الضوء على العمل الذي تقوم به المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وهي مبادرة أطلقتها دولة الإمارات، وتضم نخبة من صانعي القرار في الحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك من أجل إيجاد الحلول لأهم التحديات العالمية في مجال التنمية.

وذكرت نسيبة، أن هذه المجالس العالمية مصممة لغرض عقد شراكات بين مختلف القطاعات وتطوير حلول مبتكرة وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية التي تهدف إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت، «أن هذه المجالس تبرز أهمية الشراكات والنتائج الهامة التي يمكننا إنجازها من خلال العمل معا لتحقيق أهداف مشتركة ونأمل أن تحفز جهود هذه المجالس على العمل لوضع العالم على مسار تحقيق جدول أعمال 2030». ... المزيد
     
 

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