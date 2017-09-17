«الشيخ زايد للكتاب» تحاور أعلام الفكر والثقافة في لندن

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم جائزة الشيخ زايد للكتاب جلسة حوارية مع الناشرين والمؤلفين والمترجمين يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2017 في فندق لانزبوروه في لندن، لمناقشة فرع الجائزة «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» الذي يستقبل الأعمال الأدبية والدراسات النقدية المتعلقة بالثقافة العربية، في اللغات الأجنبية الخمسة: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية.

ويشارك في الندوة كل من الروائية والمؤرخة الثقافية البريطانية مارينا وارنر والفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب (2013)، والناشرة البريطانية مارغريت أوبانك، والناقدة البحرينية د. ضياء الكعبي، عضو الهيئة العلمية للجائزة، ويحاورهم الإعلامي العراقي د. هيثم الزبيدي، الرئيس التنفيذي لصحيفة العرب الأسبوعية في لندن.

من جهته، عقَب سعادة سيف غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بقوله: «إن الأنشطة الثقافية العالمية من شأنها المساهمة الفاعلة في تحقيق إحدى أهم ركائز عمل (الهيئة)، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي. وهذا الحدث الذي تحييه الجائزة في العاصمة لندن، إذ يشكل مثالاً حياً ليس فقط لجهود الجائزة في تدعيم أواصر الأدب العربي في الغرب، بل أيضاً لما تسعى إليه هيئة السياحة والثقافة بما يتماشى مع محاور عملها لإنماء تقدير وفهم الثقافة العربية والفن المحلي المعاصر، وبناء جسور التواصل مع الحضارات الأخرى على أُسس إنسانية متجذرة في مفهوم التعايش السلمي وفهم الآخر».

وعلق سعادة الدكتور علي بن تميم، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب بقوله: «ينبع حرص جائزة الشيخ زايد للكتاب على إحياء هذه الفعالية في لندن، من الإيمان العميق بالدور الجوهري للثقافة في خلق فضاءات عالمية للتلاقي الإنساني والحضاري والإسهام الفعال في ترسيخ قيم التسامح والحوار بين الثقافات والشعوب».