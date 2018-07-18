أسعار النفط تنخفض مع زيادة المخزونات الأميركية

لندن (رويترز)

انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمس، بعد زيادة في مخزونات الخام الأميركية، مما سلط الضوء على زيادة الإمدادات العالمية في ظل المخاوف بشأن ضعف الطلب. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتاً إلى 71.23 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 17 أبريل قبل أن تسجل ارتفاعاً طفيفاً إلى نحو 71.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 60 سنتاً إلى 67.48 دولار للبرميل غير مبتعدة عن أدنى مستوى خلال شهر عند 67.03 دولار للبرميل الذي سجلته أمس الأول.

وتوقع محللون انخفاض مخزونات الخام الأميركية 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يوليو.